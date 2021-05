Come si sono conosciuti Ted e Barney? Viaggio alle origini di How I Met Your Mother

How I Met Your Mother è giunto alla sua controversa fine nel 2014 tuttavia, la sua eredità continua a conquistare il pubblico. Un'intera generazione è cresciuta con questo show che ci ha regalato veri e propri commoventi momenti di amicizia e amore e ci ha mostrato anche il primo incontro tra il famoso gruppo di amici.

Il successo di How I Met Your Mother tra il 2005 e il 2014 e la qualità costantemente elevata dello show ha attirato negli anni un pubblico sempre più affezionato. Molto è dovuto alla curiosità intorno alla storia e ovviamente all'identità della Madre dei figli di Ted Mosby (Josh Radnor), il protagonista della sitcom.



Tuttavia il miglior personaggio e il più famoso dello show è forse Barney Stinson (Neil Patrick Harris) un personaggio più riuscito e più indimenticabile di Ted per molti fan.



Il quinto episodio della terza stagione intitolato Conoscenze vecchie e nuove (How I Met Everyone Else) è interamente dedicato al primo incontro tra il gruppo di amici dello show.

Ted infatti presenta la sua nuova ragazza, il cui nome il narratore (Ted del Futuro) non riesce a ricordare e si riferisce a lei come "Blah Blah".

La giovane si mostra imbarazzata dal fatto che i due si siano incontrati online e inventa la storia di come invece si siano incontrati ad un corso di cucina.

Prima di arrivare al MacLaren's Pub, Ted aveva già rivelato al resto del gruppo che si erano incontrati online. Barney capisce presto che la ragazza è effettivamente sulla "Scala Hot/Crazy", dicendo che le uniche ragazze che si incontrano online sono pazze o in realtà sono uomini.

La tipa diventa paranoica e nervosa e si sente minacciata dalla presenta di Robin perciò per cambiare argomento, tutti iniziano a ricordare come si sono conosciuti e le loro storie sono raccontate attraverso i flashback, prerogativa dello show.

È così che scopriamo che Ted e Barney si sono conosciuti nel 2001 nel bagno del MacLaren's Pub. Barney iniziò a raccontare una storia strappalacrime: sua madre era morta e lui doveva occuparsi di suo fratello sordo rinunciando ai suoi sogni. Ted cadde nel tranello affermando di essere dispiaciuto e Barney a quel punto rivelò che stava solo fingendo e come ci era cascato lui, poteva cascarci anche una donna.

Qualche minuto dopo Barney raggiunse Ted al suo tavolo e gli disse: “Ted, io ti insegnerò come fare a vivere” consigliandoli innanzitutto di tagliare il pizzetto e poi comprarsi una giacca.

La bionda che Barney aveva puntato in precedenza raggiunse i due uomini al tavolo e Barney intimò a Ted di restare in silenzio, presentandolo come il suo povero fratello sordo.

La ragazza però conosceva la lingua dei segni e si presentò a Ted, che con grande sorpresa di Barney rispose dimostrando a sua volta di conoscere la lingua dei segni, la ragazza a quel punto lasciò il suo numero a Barney.

Dopo aver raccontato questa storia, Barney commenta dicendo che sapeva che da quel momento Ted sarebbe diventato la sua spalla per rimorchiare le ragazze, anche se la ragazza gli aveva dato un numero falso.



Solo in quel momento Ted rivela la verità su ciò che ha realmente detto alla ragazza, con il linguaggio dei segni, e cioè che Barney le stava mentendo e le chiese di scrivere un numero finto.

Scioccato Barney rivela quindi a Blah Blah che Ted ha detto al gruppo come si sono realmente incontrati, il che la turba ulteriormente.

“E questa, ragazzi, è la storia di come Ted ha incontrato il suo secondo migliore amico Barney” come direbbe Ted del futuro.



"E questa, ragazzi, è la storia di come Ted ha incontrato il suo secondo migliore amico Barney" come direbbe Ted del futuro.

Vi ricordavate il loro primo incontro? Fatecelo sapere nei commenti!