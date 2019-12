Ecco come Crisi sulle Terre Infinite ha reso omaggio al Superman di Christopher Reeve

Il grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite è caratterizzato dalla presenza di molti supereroi DC apparsi in vecchi film e serie televisive, e il primo episodio dello show è riuscito a rendere omaggio anche al Superman interpretato dallo sfortunato attore Christopher Reeve.

Il record di ascolti di Crisi sulle Terre Infinite fatto registrare durante il primo episodio è stata la conferma di come l'arco narrativo sviluppato da The CW fosse uno dei più attesi da parte dei fan. Prima della messa in onda della parte iniziale dello show, la curiosità per l'evento che sconvolgerà l'intero Arrowverse era salita alle stelle per via dei nomi degli attori che man mano venivano svelati e che avrebbero fatto compagnia a Sthepen Amell, Ruby Rose, Grant Gustin e tutte le altre star dell'universo televisivo di The CW.

Tra grandi ritorni come quello di Tom Welling interprete di Clark Kent nella serie televisiva Smallville o quello del Flash della serie televisiva del 1990, John Wesley Shipp, c'era da segnalare però l'amarezza per la consapevolezza di non poter vedere gli attori ormai scomparsi, come lo storico Christopher Reeve che è stato per anni il volto di Superman in ben quattro lungometraggi tra gli anni '70 e gli anni '90.

Ma nonostante ciò, è stato comunque trovato un modo per rendere omaggio al Superman di Reeve durante il primo episodio dedicato a Crisi sulle Terre Infinite. Lo scrittore di Supergirl, Jay Faerber, ha postato su twitter un'immagine che mette a confronto una scena iniziale dello show di The CW con quella del film Superman II (1980). In Crisi, infatti, si vede l'attore Will Wheaton con un cartello in mano mentre annuncia a tutti dell'imminente fine del mondo. Faerber, durante la pausa dello show, ha confermato che si tratta della stessa scena ammirata nel film con Reeve.

Cosa ne pensate di questa citazione al film di Superman? Vi ricordiamo infine che il grande evento crossover iniziato questo dicembre terminerà il prossimo gennaio. Ai fan dei supereroi dell'Arrowverse farà inoltre piacere sapere che grazie a Crisi sulle Terre Infinite è stato risolto un piccolo buco di trama di Legends of Tomorrow.