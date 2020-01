Come sarebbe un crossover tra Sabrina e Riverdale? Ne parla il protagonista

Come saprete, Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Riverdale sono ambientate nello stesso universo, ed entrambe hanno lo stesso autore in Roberto Aguirre-Sacasa, per cui sono in molti a sperare in una contaminazione prima o poi tra le due serie, magari con qualche ospitata a sorpresa di qualcuno dei protagonisti.

Purtroppo, come vi abbiamo raccontato, sembra che il crossover tra Sabrina e Riverdale alla fine non si farà, ma ciò non vuol dire che non possiamo usare l'immaginazione per fantasticare su come potrebbe essere. E se possiamo farlo noi, figuratevi le star delle due serie: in particolare, ne ha parlato Gavin Leatherwood, che continua a sperare che il suo Nicolas Scratch possa prima o poi apparire in Riverdale e passare del tempo insieme a Jughead Jones.

"Ho sempre pensato che avrei voluto fare un giro in moto con Jughead, principalmente perché non ci so andare e mi piacerebbe imparare" ha detto l'attore in una recente intervista. "Credo che sarebbe un'ottima scusa. E poi Cole Sprouse è davvero un tipo simpatico, per cui andare in moto con lui, restando nel personaggio, sarebbe molto divertente".

E voi che ne pensate? Come lo vedreste un collegamento tra Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Riverdale? Nel frattempo, avete già dato un'occhiata alla nostra recensione della terza Stagione di Sabrina?