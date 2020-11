Come mai Dottor House è zoppo? Rispieghiamo la sua disabilità

Dr. House - Medical Division è una serie che mostra le vicende mediche e la vita irrequieta dello scorbutico ed iconico protagonista: Gregory House. La serie andò in onda dal 2004 al 2012 e per questo indubbiamente tutti ricorderete la zoppia del protagonista interpretato da Hugh Laurie.

La serie Dr. House, ideata da David Shore e Paul Attanasio, è considerata dal grande pubblico come uno dei migliori show televisivi di sempre che va assolutamente visto almeno una volta. Vi abbiamo già parlato del numero di episodi che hanno caratterizzato la serie Dr. House, ma ora è giunto il momento di capire alcune vicende legate al medico più anticonvenzionale della storia e in particolare la sua zoppia.

Tutto ebbe inizio dieci anni prima degli eventi descritti nella serie, quando House aveva una relazione con Stacy, un'avvocatessa che lo aveva sparato durante una sfida di paintball. A distanza di cinque anni da quell'evento, il cinico medico inizia a soffrire di un dolore alla gamba destra che però veniva costantemente sottovalutato dai medici perché credevano che House fosse solo in cerca di una dose di amati farmaci antidolorifici di cui era dipendente.

In realtà nemmeno House riesce a comprendere la sua patologia, fino a quando non scopre che il dolore era dovuto ad un coagulo di sangue nella gamba che aveva portato ad un aneurisma alla gamba e alla conseguente necrosi ai muscoli del quadricipite a causa anche della sindrome comportamentale.

House ha rischiato di vedersi amputata anche la gamba, ma ha anche deciso di rinunciare all'intervento chiedendo l'applicazione di un bypass per ripristinare la circolazione della gamba, rischiando però danni ad altri organi e addirittura un arresto cardiaco. L'intervento riesce, ma il dolore non passa e House arriva a chiedere e ottenere il coma farmacologico. L'operazione viene bloccata da Stacy che teme per la salute del suo fidanzato e quindi alla fine si arriva all'asportazione del muscolo necrotico.

Da quel momento House resta zoppo, perde l'uso della gamba e resta con l'insopportabile dolore. Tutto questo portò a lasciare Stacy. Se questo raccontato in questo articolo rappresenta gli albori di Dr. House, come finisce la serie?