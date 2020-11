Come si doveva chiamare la serie Friends? I segreti sul titolo originale

Friends, la celebre sitcom americana andata avanti per un intero decennio e che ha appassionato intere generazioni, in realtà non doveva avere questo nome.

Non ci crederete, ma in realtà nel 1993, i creatori David Crane e Marta Kauffman, gli autori della serie, iniziarono a sviluppare le idee sotto il nome di Insomnia Cafe. Questo titolo si riferiva ad un bar realmente esistente negli Stati Uniti e più precisamente nel West Hollywood.

Se siete stati attenti, infatti, proprio la serie mostra un bar che fa da sfondo alle vicissitudini dei vari protagonisti, ma il suo nome è Central Perk. La sceneggiatura venne cambiata altre volte prima del titolo definitivo e subito dopo Insomnia Cafe prese il nome di Friends like us.

Friends, il cui titolo era certamente più indicato e familiare per gli utenti, ottenne subito un grande successo sia di pubblico che di critica con tanto di Emmy Award come miglior commedia nel 2002. Attualmente si trova al ventunesimo posto nella classifica delle più belle sitcom di tutti i tempi.

La serie, ambientata nel Greenwich Village di New York, ha come protagonisti Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey e Ross e fu da trampolino di lancio per gli attori come Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer. In realtà diede anche il via a tanti altri attori che fecero la loro comparsa tramite guest star nei vari episodi di Friends.

