Ecco come Falcon e Marvel hanno cambiato la vita di Anthony Mackie

Quella per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe è una chiamata che praticamente quasi tutti gli attori vorrebbero ricevere, a maggior ragione se si tratta di giovani in rampa di lancio: è il caso di Anthony Mackie, il Sam Wilson protagonista di Falcon and the Winter Soldier.

Come raccontato dallo stesso attore, infatti, il dare il volto al futuro Captain America ha radicalmente cambiato la sua esistenza: oltra all'ovvia notorietà, infatti, avere un ruolo fisso in casa Marvel ha permesso a Mackie di divertirsi facendo ciò che ama e di impiegare il proprio talento nel modo migliore possibile, senza doversi mai accontentare.

"Beh, Marvel ha decisamente sabotato la mia idea di restare nell'anonimato. In realtà la cosa per me va oltre il godere della parte migliore del successo. La cosa più bella dell'essere nei film Marvel è che ho la possibilità di divertirmi in questo mondo e di fare cose che, altrimenti, non mi sarebbe stato possibile fare. Pensate a qualcosa come The Hate U Give, in quel film ho un ruolo davvero piccolo, ma l'essere in un film Marvel ha fatto sì che potessi utilizzare il mio nome come garanzia per la produzione, e ne sono contento perché è una storia che andava raccontata, è il momento di affrontare certi argomenti come Paese e come società" ha spiegato Mackie.

Le foto inedite di Falcon and the Winter Soldier, intanto, ci hanno mostrato il nuovo look di Bucky; le riprese dello show hanno finalmente ricevuto il via ad inizio mese.