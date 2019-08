Come farsi lasciare in 10 giorni, Quibi ordina la serie tv del film

Quibi ha in serbo una sorpresa per gli amanti delle rom-com: l'adattamento seriale di Come farsi lasciare in 10 giorni, il film del 2003 con Matthew McConaughey e Kate Hudson, è già stato ordinato dalla piattaforma streaming.

L'operazione è descritta come una "versione moderna della storia", e sarà portata avanti da Guy Branum (Awkward, Chelsea Lately), che è stato ingaggiato come sceneggiatore della serie, per Paramount Television.

Questo nuovo Come farsi lasciare in 10 giorni seguirà, come da descrizione, "una giovane e disinvolta editorialista e un dirigente pubblicitario che pensa sempre al sesso, entrambi impegnati a dare prova, una volta per tutte, di essere perfettamente capaci di intraprendere relazioni monogame. Scopriranno presto, però, che mantenere una relazione stabile è decisamente più difficile di come faceva sembrare Andie Anderson".

Quibi ha anche ordinato il thriller soprannaturale Last American Vampire, una serie su una giovane agente dell'FBI che farà coppia con un vampiro di 500 anni per proteggere il mondo da una pericolosa minaccia. Lo show sarà una collaborazione con 20th Century Fox Television, con Terry Matalas (12 Monkeys, Nikita) come sceneggiatore e Aaron Schmidt, Seth Ghrahame e David Katzenberg come produttori esecutivi.

Queste due nuove serie si andranno ad aggiungere al già ampio catalogo della piattaforma streaming dedita ai contenuti di breve durata ed esclusivi per i dispositivi mobili, che tra gli altri prodotti comprende anche una musical comedy con Darren Criss, uno sci-fi drama con Don Cheadle e un nuovo show firmato nientemeno che da Steven Spielberg.

Non ci resta dunque che aspettare questa primavera per poter dare un'occhiata alle nuove proposte di Quibi.