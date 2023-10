Come sta Fedez? Chiara Ferragni rompe il silenzio per la prima volta

Mentre stasera andrà in onda la nuova puntata di X-Factor, registrata in estate, Fedez continua ad essere ricoverato dopo il doppio intervento chirurgico per saturare le ulcere che l’hanno costretto a correre al pronto soccorso una settimana fa.

Negli ultimi giorni le condizioni del rapper sembrano essere migliorate, così come i livelli di emoglobina che sono sotto costante monitoraggio del personale medico. Ogni giorno al Fatebenefratelli Sacco fanno visita a Fedez i genitori e la moglie, Chiara Ferragni, che ha “rotto” il silenzio social su Twitter per ringraziare tutti i follower che negli ultimi giorni si sono preoccupati delle condizioni del marito. “Vi leggo e vi sono grata” ha scritto l’influencer che la scorsa settimana era tornata d’urgenza da Parigi per stare vicina al marito. Anche la sorella Valentina ha annullato tutti gli impegni in programma per la settimana della moda per trascorrere del tempo con i nipotini e la sorella.

Questa mattina Chiara Ferragni ha fatto visita al marito ed intercettata dai giornalisti ha affermato che Fedez sta “meglio”. Nessuna indicazione però sul possibile ritorno a casa: Fedez lo scorso anno era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore e probabilmente i medici vogliono monitorare attentamente le sue condizioni prima di dimetterlo.