Come finirà La Casa di Carta? Cosa sappiamo sulla trama

La quinta stagione della serie di successo spagnola La Casa di Carta sarà l’ultima e prima di dire addio agli amati personaggi, dovrà rispondere a diversi interrogativi rimasti in sospeso alla fine della quarta stagione.

Nairobi (Alba Flores) infatti era stata colpita da un cecchino alla fine della terza stagione e ne abbiamo visto le conseguenze. La banda è riuscita a salvarla, solo per poi essere uccisa a sangue freddo dal capo della sicurezza della banca, Gandía (José Manuel Poga).

Nel frattempo, all'esterno, il professore ha salvato Lisbona (Itziar Ituño) che era caduta nelle mani fella polizia che ha poi inconsapevolmente permesso alla donna di raggiungere i suoi amici dentro la Banca di Spagna tramite un elicottero militare.

Alicia Sierra (Najwa Nimri) però è riuscita a rintracciare il Professore, e che cosa succederà tra i due adesso? La poliziotta è una donna in fuga con un mandato di arresto per la tortura di Rio, il tentato omicidio di Nairobi e la detenzione illegale di Lisbona. L’attrice ha anche accidentalmente spoilerato sui social che il suo personaggio potrebbe partorire nell’ultima stagione, in quanto è stata vista senza il pancione.

Ma il più grande interrogativo rimane uno: come farà la banda di criminali ad uscire dalla Banca di Spagna, insieme a 90 tonnellate d'oro, con l'edificio completamente circondato dalla polizia e dai militari? Il Professore avrà sicuramente un piano, lui ha sempre un piano, ma è ancora un mistero.

I fan sperano anche di ottenere vendetta per Nairobi, anche se ciò andrebbe contro le regole del Professore, Gandía potrebbe pagare per ciò che ha fatto. Senza Alicia al comando della polizia, chi sarà ora l’interlocutore che si occuperà dei negoziati?

Sicuramente assisteremo ad altri flashback con protagonisti Il Professore e Berlino che sono stati anche avvistati insieme sul set di La casa di Carta.



Due nuovi attori si sono uniti al cast della serie: Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado, il primo sarà una nuova minaccia da affrontare per il Professore mentre il ruolo del secondo resta ancora un mistero.



Scoprite quanto guadagnano gli attori di La Casa di Carta e quanti soldi stampano in La Casa di Carta in attesa di scoprire la data d'uscita ufficiale dell'ultima stagione.