Come finirà Vikings? Ecco fin dove potrebbe arrivare la serie

Nonostante manchi sempre meno all'uscita dei nuovi episodi, la data d'uscita della seconda parte di Vikings 6 ancora non è stata annunciata, e l'attesa dei fan è alle stelle per scoprire come si concluderanno le vicende di Bjorn la Corazza. Nell'attesa, abbiamo scoperto che è in lavorazione su Netflix lo spin-off Vikings: Valhalla.

Mentre aspettiamo di scoprire il destino dei nostri personaggi preferiti (o almeno, di quelli rimasti), abbiamo già trattato nelle nostre pagine diverse FAQ, come le location del set di Vikings, o dove si trova la Kattegat di Vikings; oggi, invece, cercheremo di rispondere una delle domande più ricercate sul web riguarda il finale della serie: come si concluderà Vikings? A che punto della storia vichinga potrà arrivare? Cerchiamo di fare chiarezza insieme.

Sicuramente uno dei primi snodi da risolvere riguarderà il futuro di Bjorn (Alexander Ludwig). Se infatti abbiamo tirato un sospiro di sollievo dopo aver appreso del fatto che sia (probabilmente) sopravvissuto nonostante il finale concitato contro Ivar, non è chiaro se e per quanto il nostro amato personaggio riuscirà a rimanere in vita. Forse solo per concedersi un finale da eroe? Non lo sappiamo: ciò che è certo è che le sue doti di sovrano e di condottiero sono state messe alla prova per la maggior parte dello show, e sembrerebbe in qualche modo ingiusto non concedergli una conclusione gloriosa, in qualsiasi modo essa fosse. Anche per brillare, finalmente, dietro all'ombra del padre morto Ragnar (Travis Fimmel). Se la saga seguirà le vicende "storiche", in ogni caso, potremmo assistere a un lungo regno da parte di Bjorn, essendo stato l'unico (almeno secondo le saghe norrene) tra i figli di Ragnar a vivere fino alla vecchiaia, come sovrano.

Un'altra questione molto importante riguarda Ivar Senz'Ossa(Alex Høgh Andersen), e come andranno a finire le sue vicende. Sappiamo, sempre dalle saghe norrene, che Bjorn e Ivar erano tutt'altro che nemici, e collaborarono insieme per liberare i territori vichinghi dalle varie invasioni durante la loro vita. Se al momento, dopo quello visto nel mid-season finale della serie, le cose sembrano essere ben diverse, in realtà non tendiamo a escludere il fatto che Ivar possa in qualche modo ottenere una redenzione e decidere di aiutare il fratellastro nella guerra contro i Rus, rivoltandosi allo spietato Oleg (Danila Kozlovsky).

Molte domande ci attendono, che riguardano i destini dei protagonisti e di coloro che potrebbero in qualche modo cambiare le sorti della serie. In ogni caso, crediamo che assisteremo al trionfo dei vichinghi, in qualche modo, e a una "pace" nel regno che possa durare il tempo giusto che permetterà alla serie di connettersi allo spin-off/sequel Valhalla.

E voi cosa ne pensate? Come potrebbero concludersi le vicende di Vikings?