Come va a finire tra Rory e Logan? Ripercorriamo le vicende di Una mamma per amica

Una mamma per amica ci ha raccontato la vita di Lorelai e Rory Gilmore (Lauren Graham e Alexis Bledel) a Stars Hollow compresi i loro affari di cuore. I fan si sono sempre spaccati quando si trattava di scegliere chi fosse l’uomo giusto per Rory tra Dean, Jesse Mariano e Logan Huntzberger, tuttavia con quest’ultimo Rory ha condiviso davvero molto.

Ci sono pro e contro per tutti e tre i partiti, ma Rory e Logan (Matt Czuchry) potrebbero essere stati la coppia preferita dalla creatrice della serie Amy Sherman-Palladino che sfortunatamente non ha lavorato nella settima stagione dello show per problemi contrattuali.



In teoria, Logan e Rory avrebbero potuto conoscersi prima del college in quanto i nonni di Rory e i genitori di Logan erano amici. Sfortunatamente però non si sono mai incrociati prima di Yale, dando così tempo a Rory di innamorarsi di Dean (Jared Padalecki) e poi di Jesse (Milo Ventimiglia).

Rory e Logan si sono incontrati, nel terzo episodio della quinta stagione, il primo giorno del secondo anno di college di Rory. Anche Logan era uno studente a Yale, ma la ragazza apparentemente non aveva impressionato il biondo nel loro primo incontro dato che non si è ricordato di lei il giorno seguente.

Rory a sua volta non era affatto impressionata dal ricco giovanotto e ci sono voluti molti altri episodi prima che i due iniziassero la loro relazione seriamente. Nel diciannovesimo episodio della quinta stagione intitolato Ti presento i miei, Logan porta Rory a cena dai suoi genitori che le fanno chiaramente capire di non essere all'altezza della loro famiglia.

Il padre di Logan le offre un lavoro come stagista nel suo giornale e mina ogni certezza della ragazza dicendole che non potrà mai fare la giornalista perché non ne ha la stoffa.



La relazione con gli Huntzberger non convince nemmeno Lorelai che vede sua figlia cambiare e compiere qualche bravata come rubare una barca.



Logan e Rory si sono lasciati brevemente nella sesta stagione, solo per tornare insieme per tutta la durata della serie, fino al finale della settima stagione in cui si sono lasciati definitivamente quando Rory ha rifiutato la proposta di matrimonio di Logan dopo la sua laurea. Probabilmente erano troppo giovani, inoltre Rory aveva appena accettato un lavoro per seguire la campagna elettorale di Barack Obama.

Successivamente, nove anni dopo la fine della serie originale, un revival è arrivato su Netflix nel 2016 intitolato Una Mamma per amica: Di nuovo insieme, in cui abbiamo visto i due giovani avere una relazione clandestina essendo Logan fidanzato con una ricca ereditiera.



Il cattivo comportamento della coppia non è stato molto apprezzato dai fan, anche se c'è motivo di credere che i due fossero destinati a stare insieme. Molti presumono anche che Logan sia il padre del bambino di Rory, una cosa che li legherebbe certamente per la vita e aprirebbe un nuovo cerchio come è stato per Lorelai e Christopher.

Scoprite i retroscena romantici sul set di Una mamma per amica e un dettaglio impressionante sui dialoghi di Una mamma per amica nei nostri approfondimenti.