Come finisce Better Call Saul? Ipotesi e previsioni di collegamento a Breaking Bad

Il miglior pregio di Better Call Saul è stato quello di uscire fuori dai canoni del semplice spin-off, per diventare una serie in grado di pareggiare (e, forse, di superare) la magnifica "sorella maggiore" Breaking Bad. Con la conclusione delle avventure di Saul Goodman che si avvicina, è ora di pensare a come lo show potrebbe finire.

Abbiamo già trattato insieme, tramite un approfondimento, della splendida e diabolica trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman in Better Call Saul, ma oggi vogliamo concentrarci su quali avvenimenti dovremo aspettarci dalla sesta stagione del crime drama ideato da Vince Gilligan.

Bad Choice Road

Le "strade cattive", titolo emblematico di uno dei migliori episodi di sempre (non solo di Better Call Saul), sono quelle percorse da Saul Goodman (Bob Odenkirk) e Kim Wexler (Rhea Seehorn), che hanno portato i due avvocati definitivamente verso la via del male e del crimine, dalla quale non si può più tornare indietro. Saul e Kim, infatti, hanno dovuto confrontarsi con il cartello messicano durante la quinta stagione della serie, e come sappiamo bene da Breaking Bad, scegliere da che parte stare porta sempre a delle conseguenze, e il cartello non perdona nessuno.

Destini in sospeso

Sono quelli di Kim e di Ignacio "Nacho" Varga (Michael Mando), due grandi protagonisti della serie incentrata sul diabolico avvocato, ma assenti durante Breaking Bad. Se di Kim non abbiamo nessuna particolare indicazione su che fine possa aver fatto ai tempi di BrBa (anche se in molti temono in un tragico finale al termine della serie), un piccolo indizio su quanto successo a Nacho viene proprio dalla serie con Walter White (Bryan Cranston) come protagonista. Durante l'ottavo episodio della seconda stagione di Breaking Bad, dal titolo Conviene chiamare Saul, Walt e Jesse (Aaron Paul) rapiscono Saul Goodman per convincerlo a lavorare per loro. Saul, che evidentemente ha più di uno scheletro nell'armadio, implora i due rapitori (non riconosciuti in quanto indossano un passamontagna) di risparmiarlo, dicendo:

"non sono stato io, è stato Ignacio. Chi è che vi manda? È stato Lalo?"

Possiamo quindi comprendere che nell'ultima stagione della serie scopriremo quale sia questo incredibile segreto, e quale colpa abbiano Saul e Nacho nei confronti del cartello e di Lalo Salamanca (Tony Dalton).

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della quinta stagione di Better Call Saul, ora è il vostro turno: come credete che finirà Better Call Saul? Temete per il destino di Kim e Nacho? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!