Come finisce Disincanto? La spiegazione del finale

Lo scorso 1 settembre è arrivata in streaming la quinta e ultima stagione di Disincanto, la nuova serie d'animazione firmata da Matt Groening, padre de I Simpson e Futurama, che ha terminato la sua storia. Capace di conquistarsi lentamente e pazientemente il suo pubblico, la stagione conclude la storia della sua protagonista, la principessa Bean.

Il finale di stagione porta all'epico scontro di Bean, aiutata dai suoi amici e familiari, contro Dagmar, con uno di loro che ha pagato il prezzo di essere il profetizzato "amore perduto" di Bean.

Dopo che Dagmar ha spinto Bean giù da un balcone, viene salvata dal suo amore, la sirena Mora (Meredith Hagner). Bean non può permettere che Dreamland cada sotto il dominio di Dagmar, così lei e i suoi amici organizzano una rivolta mentre lei cerca suo padre Re Zog (John DiMaggio) nel Paese del Vapore. Il ritorno di Bean e Zog nel Dreamland è fermato da un viaggio a Maru e dal ricovero in un ospedale psichiatrico. A Maru, Bean padroneggia i suoi poteri e libera la città dal dominio dei fratelli di Dagmar. Nel manicomio di Twinkle Town, Bean impara a conoscere meglio i suoi poteri e capisce che l'uccisione di sua madre non avverrà senza un sacrificio personale. Bean e i suoi amici combattono contro Dagmar e Bad Bean (Abbi Jacobson), la sua sosia malvagia, che porta alla morte di Mora, Bad Bean e all'attivazione della magia di Dreamland, che Dagmar prende per sé.

Mentre Bean piange la morte di Mora e Luci, combatte la madre, ora dotata di poteri magici, distruggendo le grotte sotto Dreamland, che ospitano la fonte della magia. Mora viene presto resuscitata da un desiderio del defunto Luci. Zog rinuncia alla sua regalità per vivere con il suo amore Ursula (Jeny Batten) e il loro figlio Bear Boy nel bosco. Bean restituisce Dreamland agli elfi, che affidano il comando a Mop Girl (Lauren Tom). Poi Bean e Mora scappano insieme dal loro matrimonio. Molti dei personaggi dello show trovano conforto dopo la prova e si costruiscono una vita più amorevole.

Sappiamo già che Disincanto proseguirà in una serie a fumetti.

Dopo essere stata salvata e riunita a Mora, Bean si trova di fronte alla scelta di abbandonare Dreamland e passare il resto della sua vita con la persona che ama, ma Bean ha ancora dei legami irrisolti con Dreamland e decide di tornare. Salva Zog quando è al suo punto più basso, rimedia ai danni causati dalla famiglia di Dagmar a Maru e abbraccia la parte magica di se stessa proteggendo il luogo che molti dei suoi amici e familiari chiamano casa. Bean riesce a costruire una vita d'amore con Mora dopo aver affrontato le responsabilità che aveva evitato.