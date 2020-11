Come finisce Dr. House? Spiegazione e segreti sul finale

Era il 3 luglio 2012 quando in Italia andarono in onda la penultima e l'ultima puntata dell'ottava stagione di Dr. House. In quel momento si chiuse una celebre serie durata 8 anni con uno degli episodi più particolari dell'intera serie.

"Everybody Dies" (in italiano Tutti muoiono) è il titolo dell'ultimo episodio di Dr. House e riprende la celebre citazione del dottor Gregory House "Everybody Lies". Il titolo farebbe presagire la morte del protagonista, idea che resta fino a 10 minuti dalla fine dell'episodio.

Infatti Dr. House, in preda agli effetti dei medicinali, si trova in una casa in fiamma e consapevole dell'imminente morte inizia a parlare con la sua coscienza sotto forma di personaggi storici e importanti per la serie. Tra questi vi sono i pazienti Amber e Taub, il primo amore Stacy fino a Cameron che invita Gregory a farla finita dopo tanta sofferenza.

In realtà questo evento causa l'evento opposto con House che decide di farsi forza perché vuole assolutamente vivere. Purtroppo il suo desiderio viene distrutto da un'esplosione che travolge il medico davanti agli occhi di Foreman e del grande amico Wilson.

Viene trovato un corpo carbonizzato i cui denti risultano essere quelli di House e per questo si tengono i funerali. Wilson piange la morte dell'amico, non senza un pizzico di rabbia per il suo egoismo e cinismo, ma proprio in quel momento riceve un messaggio sul telefono con la scritta "Stai zitto, idiota!".

House aveva simulato la propria morte per evitare la prigione, ma è pronto a cambiare proprio con Wilson. Questo lo aveva detto a Cameron, ma vuole mettere in pratica questo cambiamento. Lo fa presentandosi a sorpresa sull'uscio della casa di Wilson, ma quest'ultimo ha un cancro e gli mancano pochi mesi di vita. House vuole stargli accanto fino alla fine, come un viaggio di tranquillità e redenzione perché "il cancro è noioso" dice Gregory all'amico nell'ultimo istante prima della chiusura della più triste e simbolica puntata dell'intera serie.

Sapevate che secondo alcuni questa scena di Dr. House è, in realtà, un sogno?