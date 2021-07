Come finisce Gotham? Riassunto e spiegazione del finale di serie

Era il 25 aprile 2019 quando negli Stati Uniti Gotham, la serie ispirata liberamente alle origini di Batman con protagonisti Ben McKenzie, Robin Lord Taylor e David Mazouz, giunse al termine. Il finale intitolato “The Beginning...” fu l'ultimo di 12 episodi per una stagione comunque più breve delle precedenti.

A questo episodio non presero parti alcuni attori importanti, tra cui Camren Bicondova, che in una lettera pubblicata sul suo profilo Twitter motivò la sua decisione di cedere il ruolo di Selina Kyle all’attrice Lili Simmons per giustificare il salto temporale inserito nell'episodio conclusivo. Anche il coinvolgimento di David Mazouz fu limitato: l’attore non si fece più vedere dopo le prime scene, e le apparizioni di Batman nel corso dell’ultimo episodio furono brevi e sporadiche.

In ogni caso, l’episodio conclusivo è ambientato dieci anni dopo gli eventi di quello precedente. In questo avevamo osservato Bruce Wayne (David Mazouz) mentre lascia Gotham City alla volta di Nanda Parbat, situata nel mezzo del Paropamisio. La Wayne Enterprises si appresta a festeggiare l'inaugurazione di un nuovo edificio, ma il male è alle porte. Il Pinguino (Robin Lord Taylor) viene rilasciato dalla prigione di Blackgate, e contemporaneamente Nygma (Cory Michael Smith) fugge da quella di Arkham, dove uno dei suoi passatempi era prendere in giro un Jeremiah Valeska (Cameron Monaghan) in stato vegetativo. Non era altro che una messinscena organizzata da Mr J. con l’aiuto di Ecco (Francesca Root-Dodson), cioè la versione di Ghotam della celebre Harley Quinn.

Harvey Bullock (Donal Logue) viene incastrato per un fittizio omicidio di una guardia di Arkham; ad aiutarlo giunge Jim Gordon (Ben McKenzie). Tornando alla festa di inaugurazione della nuova torre Wayne scopriamo che Barbara (Erin Richards) è, nel frattempo, divenuta una delle persone più influenti di Gotham grazie alla sua fortuna nel settore immobiliare, mentre Selina Kyle riferisce ad Alfred (Sean Pertwee) di non avere alcuna voglia di rivedere Bruce. Tuttavia il ritorno del Re di Gotham è nella mente di tutti gli ospiti, anche se nel frattempo Selina è diventata una delle ragazze più in vista di Gotham.

Un allarme bomba rompe la mondana tranquillità e porta Selina a mettere al sicuro Barbara e ad annientare Nygma, che nel frattempo si è infiltrato alla festa. Lee (Morena Baccarin) riesce a disinnescare la bomba e un misterioso e audace vigilante cattura il Pinguino e l’Enigmista che nel frattempo si erano riuniti. Lucius Fox (Chris Chalk) e Alfred capiscono che Bruce è tornato e sono perfettamente consapevoli del loro ruolo in questa nuova battaglia.

Non ci vuole molto per scoprire che dietro a tutto si cela Mr J. che nel frattempo ha rapito Barbara Lee (Jeté Laurence), colei che in futuro diventerà Batgirl. Jim sopraggiunge alla fabbrica della Ace Chemicals, dove Jeremiah minaccia di gettare Barbara Lee in una vasca piena di acido. Mr. J, durante un momento di vanagloria, svela di essersi finto cerebralmente morto in attesa del ritorno di Bruce ed è proprio allora che giunge in soccorso di Jim e di sua figlia l’Uomo Pipistrello, colpendo Jeremiah ma non uccidendolo.

Negli ultimi momenti dell'episodio, Bruce e Selina si chiariscono: Catwoman gli rivela che lo avrebbe voluto al suo fianco in tutti questi anni e il giovane Wayne le promette di non abbandonare più la città. Jim Gordon, però, rompe il momento accendendo il riflettore che diverrà celebre per il Batsegnale. Oswald e Ed tramano per conquistare la città, ma rimandano al giorno successivo il loro progetto diabolico. Questa è la conclusione di Gotham con questo piccolo cliffhanger che non vedrà, forse, mai una risposta.

Infatti, nonostante si sia ormai conclusa da tempo, Gotham è riuscita a raggiungere lo straordinario traguardo dei 100 episodi. Molti fan sono rimasti veramente delusi che non sia andata oltre e sperano di poter quanto meno avere una reunion del cast di Gotham.