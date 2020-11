Come finisce How I Met Your Mother: ripercorriamo quel finale così controverso

Sono passati ormai sei anni da quando il finale di How I Met Your Mother è andato in onda eppure migliaia di fan non sono ancora riusciti a farsene una ragione. Dopo aver seguito la storia di Ted Mosby (Josh Radnor) e di come ha incontrato la futura madre dei suoi figli, una grande percentuale di spettatori si è detta insoddisfatta dal finale.

La sitcom si è concentrata anche sulle avventure degli amici Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan) Barney (Neil Patrick Harris) e Robin (Cobie Smulders). Nel primo episodio della serie Ted esce a cena con Robin e durante il loro primo appuntamento ruba per lei un corno francese blu da un ristorante. Lo strumento ha fatto qualche altra apparizione nella serie, specialmente quando Ted aveva intenzione di tornare insieme a Robin e ha sempre rappresentato la storia d’amore tra i due.

Durante le successive stagioni era chiaro che Ted nutrisse da tempo sentimenti per Robin anche quando lei era impegnata con Barney, e molto prima di incontrare la "Madre", il cui vero nome si è rivelato essere Tracy (Cristin Milioti).

Il finale della stagione 8 ha finalmente introdotto la tanto attesa madre che è stata svelata al pubblico. La nona e ultima stagione non è stata altro che un racconto su come Ted e Tracy si sono incontrati, prima di mostrare lo sviluppo della loro relazione.

Nell'episodio finale è stato rivelato che Tracy era morta sei anni prima che Ted iniziasse a raccontare ai suoi figli la storia di come aveva incontrato sua moglie. Il nostro protagonista ormai adulto, raccontando ai suoi figli della sua vita a New York con i suoi amici, ha finito per riaccendere i suoi sentimenti e ripensare al suo passato con Robin.



Tutte le teorie, il simbolismo, e le chiacchiere dei fan sono naufragate così in un finale controverso che ha lasciato l'amaro in bocca. Non solo Ted è finito con Robin, come molti comunque teorizzavano, ma Tracy è stata tolta dalla scena a causa di gravi problemi di salute. Entrambe le cose hanno ricevuto contestazioni sia dai fan che dalla critica poiché il consenso sul finale della serie è stato prevalentemente negativo. Alcuni hanno inoltre sostenuto che fosse una delusione apprendere che Ted è diventato un padre vedovo.

Per anni, Ted ci è stato presentato come un inguaribile romantico alla ricerca della donna della sua vita e dell’amore vero. Credeva di averlo trovato in Robin, ma i due non condividevano gli stessi obiettivi di vita, almeno inizialmente. Ted voleva stabilirsi e avere una famiglia mentre Robin era ancora concentrata sulla sua carriera.

La stagione 9 ha finalmente dato a Ted una possibilità per avere ciò che voleva. Ha incontrato Tracy, si è innamorato perdutamente e hanno anche avuto un figlio prima di sposarsi. Ma alla fine, il tempo insieme è stato interrotto bruscamente perché la vita non è sempre come la immaginiamo. Non c'è stato un "felici e contenti" per Ted e il suo Unico vero amore, ma quel capitolo della sua vita è stato sicuramente speciale per molti aspetti.



L'intera serie si è concentrata sul viaggio di Ted fino all'incontro con Tracy e gran parte di quel capitolo ha coinvolto anche Robin. I due provavano sentimenti reciproci, ma non era mai il momento giusto per stare insieme. Robin sapeva che non sarebbe stata in grado di dare a Ted una famiglia, quindi lo ha lasciato andare e si è addirittura sposata con Barney.

A sua volta, Ted è stato in grado di realizzare quegli obiettivi di vita con una donna che amava veramente. L'uomo avrebbe vissuto una vita piena con Tracy se ne avesse avuto la possibilità, ma non è stato così. I suoi figli gli hanno fatto capire che poteva essere il momento giusto per riprovare con Robin e a quanto pare avevano ragione.

Quando Ted finisce sotto casa di Robin con il corno francese blu, i due si trovavano in nuove fasi della loro vita. Ted aveva già figli e Robin era soddisfatta della sua carriera -e aveva divorziato da Barney- due aspetti che non erano messi a fuoco prima. Ted e Robin hanno fatto pace con il proprio passato e hanno sentito che era finalmente il momento giusto per avere un futuro insieme per quanto la cosa non sia stata apprezzata dal pubblico.



Se siete curiosi scoprite i luoghi leggendari di How I Met You Mother e se volete avere una mini versione di Ted e Barney date un'occhiata alla linea di Funko Pop di How I Met Your Mother.