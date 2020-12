Come finisce Lost? Spiegazione di un finale storico

Il finale di Lost è divenuto celebre per il gran numero di punti di domanda non chiariti, con un finale che ha lasciato molti indignati e molti confusi. Nato dalla mente di J.J. Abrams, così come l'intera serie, ancora oggi continua a far parlare di sé anche dopo anni dalla sua fine.

Nel finale di serie dal titolo The End andato in onda il 23 maggio 2010 (che potete recuperare con qualche replica in chiaro o in streaming) siamo sempre nella stessa celebre isola nell'anno 2007. Jack, Kate e Hugo si dirigono verso la Luce, il posto più importante dell'isola, mentre Sawyer raggiunge il pozzo dove il finto Locke ha gettato Desmond. Qui Sawyer trova Ben e Smokey e scopre che quest'ultimo deve distruggere l'isola per essere libero.

L'isola, infatti, è un tappo che impedisce al male di diffondersi nel mondo, ovvero la distruzione fisica dello stesso. Era stato lo stesso Jacob a spiegarlo negli episodi precedenti e quando Desmond toglie il tappo dalla Luce, l'isola inizia a decomporsi e Jack doveva fare di tutto per rimettere a posto il tappo.

L'isola, quindi, è un posto che contiene un'energia gigantesca che la stessa Dharma voleva studiare cercando di controllarla con la stazione del Cigno. Questa energia è talmente preziosa che deve essere protetta a tutti i costi e non è facile fuggire da essa una volta scoperta. Lo stesso Smokey deve distruggere l'isola per scappare, non può lasciarla in aereo ad esempio. Questo mezzo, infatti, è sempre stato un'esca per attirare i naufraghi, guadagnare la loro fiducia e utilizzarli per raggiungere i suoi scopi tenendoli lontani da Jacob.

Ad un certo punto Sawyer decide di raggiungere Jack per dirigersi alla Luce, dove da lì a poco sarebbero arrivati anche Ben e Smokey. Nel frattempo scopriamo che Desmond è stato salvato da Rose e Bernard, ma all'arrivo di Smokey Desmond è costretto a seguirlo. Dall'altra parte dell'isola Miles trova Richard che, colpito dal fumo nero, inizia ad invecchiare. Prendono una barca per andare a distruggere l’aereo, pensando sia necessario per impedire a Smokey di lasciare l’isola, e in mare trovano Lapidus, sopravvissuto all’esplosione del sottomarino e insieme decidono, invece, di usare l'aereo per scappare.

Arrivati alla Luce, comunque, il gruppo di Jack e quello di Smokey si confrontano molto duramente. Jack si affida a Desmond e la stessa idea viene a Smokey che vuole, però, calarlo giù dalla Luce. Prima di buttarlo già, Desmond rivela a Jack l'esistenza di un'altra realtà e dei famosi flash sideways. Cosa sono? Allora, non rappresentano una realtà alternativa e non sono nemmeno paragonabili ai flashback e ai flashforward delle precedenti stagioni perché quelli narravano eventi reali, questi no. La risposta arriva da Shephard nell'ultima scena: tutto quello che è successo sull'isola è vero e reale, quello che accade nei sideways no. Il mondo di quest'ultimi non ha una precisa collocazione nello spazio e nel tempo, è solo un posto che i naufraghi hanno creato per avere modo di ritrovarsi una volta morti, indipendentemente da quando hanno smesso di vivere. In questo modo sarebbero potuti passare alla fase successiva, ovvero la vita dopo la morte. In poche parole è un limbo.

Allora come vengono scelte queste nuove vite? Nei sideways ogni persona ha creato per sé una realtà basata sul problema cronico della sua vita reale: Jack aveva problemi con suo padre, e nei sideways tutto è incentrato sul rapporto con suo figlio, Sawyer passa la vita a cercare il vero Sawyer, il truffatore, e nei sideways è un detective che dà la caccia ai truffatori, Sayid non pensa di meritare l’amore di Nadia, e nei sideways di fatto vi rinuncia, Kate e Claire girano intorno al tema della maternità, Ben ha una paternità irrisolta con Alex sia nella realtà che nei sideways, Charlie cerca qualcosa di “vero” in una vita “finta” come quella di una star. Insomma, ognuno di loro rivive la propria infelicità in vita cercando di raggiungere la pace una volta risolta.

Tornando all'episodio, Jack e Smokey calano Desmond nella Luce e arriva in una sorgente dove l'energia è talmente forte da urlare e dimostrare agli altri perché solo lui poteva resistere visto gli esperimenti di Widmore sul suo corpo. Desmond rimuove una sorta di tappo dalla sorgente: l’acqua si asciuga, la luce si spegne, l’isola inizia a distruggersi. Smokey dice a Jack che aveva ragione lui, ma quando Jack gli dà un pugno il primo perde sangue e si riscopre mortale

Questo perché entrambi avevano ragione a metà. Desmond ha bloccato la Luce e aveva avviato la distruzione dell'isola e sicuramente del mondo, ma anche di Smokey e questo lui non lo sapeva. Jack e Smokey iniziano a picchiarsi brutalmente, Jack viene ferito mortalmente al fianco ma mentre Smokey sta per dargli il colpo di grazia Kate lo uccide, sparandogli. Nonostante ferito, Jack vuole andare nella Luce per rimettere tutto a posto e con lui vanno anche Ben e Hugo. Sawyer e Kate raggiungono Lapidus, Miles e Richard all’aereo, e sulla strada portano con loro pure Claire.

Hugo decide di calarsi nella sorgente diventando il nuovo protettore dell'isola: rimette il tappo e ferma la distruzione dell'isola e del mondo con l'acqua che lo riporta in superficie. Jack intanto non è ancora morto, si risveglia e camminando si trascina nel posto in cui si risvegliò subito dopo l’incidente aereo, nel primo episodio della serie.

Ed ecco il momento più confuso dell'episodio: Jack crolla a terra, la telecamera mostra la scarpa di suo padre, Vincent gli lecca la faccia e l'uomo fa in tempo a vedere partire l'aereo dei suoi amici per morire poco dopo. Nell'ultima scena però abbiamo a che fare con i sideways. Qui vediamo Desmond che continua a risvegliare i suoi amici radunandoli tutti nello stesso posto approfittando di un concerto. Tutti si riconoscono e, consapevoli di tutto ciò che hanno vissuto, si preparano a passare alla fase successiva tanto che lo stesso Locke incontra Ben e lo perdona per averlo ucciso.

L’ultimo a svegliarsi è Jack, toccando la bara dentro la quale pensa di trovare il cadavere di suo padre. Invece suo padre è dietro di lui e gli spiega che loro sono tutti morti e che quel posto, i sideways, non ha una precisa collocazione spazio-temporale. Jack e suo padre entrano in chiesa, tutti si abbracciano con tutti e sono pronti a passare alla fase successiva. Qui finisce Lost.

Insomma, i rottami dell’Oceanic 815 su un’isola disabitata non indicavano un finale alternativo dove in realtà erano tutti morti, bensì fu una scena inserita dalla ABC per fare da transizione leggera dalla fine della puntata al telegiornale che sarebbe andato in onda di lì a poco.

Non vi è chiaro neanche così? Allora eccovi 5 scene chiave per comprendere meglio la trama di Lost.