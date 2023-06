Come finisce Manifest? Tutto sull'ultima stagione della serie

Una delle serie più amate degli ultimi tempi ha appena concluso il suo percorso: parliamo di Manifest le cui ultime puntate l'hanno portata in top 10 sulla piattaforma Netflix. Ma come finisce lo show?

Ci teniamo a specificare che d'ora in poi potrebbero essere rivelate informazioni spoiler. Leggete a vostro rischio e pericolo.

Prima d'immergerci nel finale di serie, vi ricordiamo a grandi linee di cosa parla Manifest: serie tv lanciata nel 2018, segue i passeggeri del volo 828. Non si parla di passeggeri qualunque. La storia infatti s'incentra sull'incredibile e inquietante scoperta che, gli stessi, sono scomparsi per ben cinque anni, e poi ricomparsi magicamente come se nulla fosse successo.

La quarta e ultima stagione riparte due anni dopo l'omicidio di Grace. La devastazione della sua famiglia è ancora forte, e Ben non solo deve vivere con il lutto della moglie, ma deve anche continuare a cercare la figlia Eden. Ben lascia il suo ruolo di co-capitano della scialuppa, consegnandola a Michaela. La morte è sempre più imminente (2 Giugno 2024), ma nel frattempo viene introdotto un nuovo personaggio: Ty Doran. Il suo contributo ribalterà la trama intera, svelando nuovi segreti del volo 828 e spiegando finalmente perché i passeggeri sono scomparsi.

