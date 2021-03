Come finisce Modern Family? Ecco la spiegazione dell'ultimo episodio

Dopo ben oltre 200 episodi, la nota sitcom Modern Family è giunta al termine collezionando 22 Emmy Awards e catturando i cuori degli spettatori di tutto il mondo con il suo ritratto delle vite di tre diverse famiglie americane. Nel caso vi foste persi l'emozionante finale della serie, ecco la spiegazione.

Mitchell, interpretato da Jesse Tyler Ferguson, e Cam, interpretato da Eric Stonestreet, danno il via al finale nella loro splendida nuova casa, ma le cose cambiano rapidamente. Durante la festa di inaugurazione della casa di Mitchell e Cam, quest'ultimo, che viene dal Midwest, riceve una chiamata inaspettata dall'Università del Missouri centro-settentrionale. Cam, che in precedenza era stato trascurato per il lavoro dei suoi sogni come capo allenatore di calcio dell'università, ora gli viene offerto il posto da quando l'allenatore precedente è stato coinvolto in uno scandalo. Nonostante si sia trasferita di recente nella casa dei loro sogni, la coppia prepara la famiglia, inclusi i loro due figli, Lily, interpretata da Aubrey Anderson-Emmons, e il loro figlio appena adottato, Rexford, per un nuovo inizio nel Missouri.

Contemporaneamente, il caos di avere tutti i loro figli, più il marito di Haley e due bambini, che vivono sotto lo stesso tetto, è diventato troppo per Phil, interpretato da Ty Burrell, e Claire, interpretata da Julie Bowen. La coppia si trasferisce temporaneamente nel loro camper che Phil ha ereditato dal suo defunto padre. Tuttavia, per ripristinare un senso di ordine nella casa dei Dunphy, Claire e Phil organizzano un incontro di emergenza per informare i figli che uno di loro deve trasferirsi. Invece di uno solo, però, tutti e tre i figli Dunphy finiscono per trasferirsi. Per la prima volta in oltre 20 anni, Phil e Claire decidono di fare un viaggio in camper da soli. Nella scena finale di "Modern Family", la luce del portico di Phil e Claire è illuminata - un richiamo a quando Phil stava confortando Claire all'inizio dell'episodio dopo che i figli se ne erano andati. Tra questi, l'unico figlio maschio di Phil e Claire, Luke, interpretato da Nolan Gould, annuncia che è stato accettato all'Università dell'Oregon e ha intenzione di frequentare. Questo potrebbe essere un sottile cenno al padre fittizio, l'attore Ty Burrell, che si è iscritto all'Università dell'Oregon nella vita reale nel 1987.

Dopo aver vissuto con Phil e Claire, Haley, interpretata da Sarah Hyland, e suo marito Dylan, interpretato da Reid Ewing, decidono di trovare un posto tutto loro in California dove possono crescere i loro gemelli. Finiscono per trasferirsi nella vecchia casa di Mitch e Cam, e Haley ringrazia scherzosamente Mitch per aver messo una buona parola al proprietario. Invece Alex, interpretata da Ariel Winter, decide di lasciare il suo lavoro ben pagato per lavorare per il suo ex professore del Caltech ed ex fidanzato di Haley, il dottor Arvin Fennerman, interpretato da Chris Geere. Durante il finale della serie, Arvin offre ad Alex un lavoro con lui in Svizzera su un progetto di ricerca accademica. Alex accetta, ma a causa di un errore di comunicazione, Alex pensava che Arvin stesse parlando di loro come una coppia non pensando al progetto di ricerca. Indipendentemente da ciò, i due decidono di esplorare una relazione romantica, scattando selfie e condividendo il loro primo bacio insieme.

Durante il finale di un'ora, Manny Delgado, interpretato da Rico Rodriguez, ha un faccia a faccia con sua madre, Gloria, interpretata da Sofia Vergara. Anche suo fratello minore, Joe, interpretato da Jeremy Maguire, cerca di aiutare Manny a prepararsi mentalmente per il suo viaggio in giro per il mondo facendo scherzi e piazzando trappole in giro per la casa. Dopo una lunga carriera lavorativa nel settore degli armadi e un breve periodo nella realizzazione di elaborate cucce per cani, Jay, interpretato da Ed O'Neill, incoraggia Gloria a perseguire i suoi sogni mentre rimane a casa con il loro giovane figlio, Joe. In precedenza, Gloria aveva creato la sua compagnia di salsa piccante e poi aveva iniziato a lavorare come agente immobiliare sotto la guida di Phil. Per il finale, è pronta a conquistare i suoi obiettivi immobiliari. Infine per tutto il finale, Jay parla a se stesso ad alta voce mentre impara lo spagnolo. Tuttavia, Gloria, che non è a conoscenza del suo nuovo apprendimento delle lingue, è convinta che qualcosa non vada in lui. Dopo essere stato affrontato dalla sua famiglia, Jay rivela che stava imparando lo spagnolo in preparazione di un viaggio a sorpresa per visitare la famiglia di Gloria in Colombia. Fino a quel viaggio, però, ha promesso di restare a casa e prendersi cura di Joe mentre Gloria si concentra sulla sua carriera.

Per quanto riguarda gli attori, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.