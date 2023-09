Come finisce One Piece: Monkey D Luffy riesce a trovare il tesoro dei pirati?

Come finisce One Piece? Considerato che il successo del remake live-action di One Piece su Netflix ha introdotto tantissimi neofiti nel mondo di pirati creato da Eiichiro Oda, molti spettatori in questi giorni si stanno domandando come proseguiranno le avventure di Monkey D Luffy.

Ebbene, dovete sapere che nonostante il manga e l'anime di One Piece contino oltre 1070 episodi, la serie originale non è ancora terminata e dopo ben 25 anni di storia editoriale - durante i quali la creazione di Eiichiro Oda è diventata il manga più venduto di tutti i tempi - ad oggi Monkey D Luffy non ha ancora trovato il One Piece, il famoso tesoro dei pirati che lo renderebbe il Re dei Pirati.

Al momento della stesura di questo articolo - il manga di One Piece è arrivato al capitolo 1091, e sebbene Luffy non abbia ancora risolto il mistero su dove si trovi il One Piece, va segnalato che il protagonista sa come trovare il tesoro: come raccontato finora, l'isola in cui è nascosto il One Piece può essere localizzata utilizzando una serie di pietre chiamate poneglifi, che messe insieme indicano la posizione del tanto agognato One Piece. Nel manga, Luffy ha trovato la maggior parte di questi poneglifi, e una volta ottenuto il set completo potrà compiere il passo finale del suo viaggio verso l'acquisizione del tesoro di Gol D. Roger. Lo stesso Oda ha confermato che One Piece è giunto al suo arco narrativo finale, anche se al momento non è dato sapere per quanto ancora andrà avanti la serie.

Chiaramente, però, l'adattamento live-action di Netflix di One Piece dovrà accelerare le cose: supponendo che la serie si atterrà fedelmente alla trama generale del materiale originale, probabilmente lo show avrà abbastanza materiale per andare avanti per circa 13-15 stagioni. Un progetto decisamente ambizioso, se non irrealizzabile, cosa che potrebbe spingere la piattaforma di streaming on demand a sacrificare alcuni (molti) aspetti della saga originale. Ricordiamo che, al momento, Netflix non ha ancora rinnovato One Piece per una seconda stagione.

Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.