Come finisce la quarta stagione di Mare Fuori? Spiegazione del finale

Anche questa quarta stagione di Mare Fuori si è conclusa, lasciandoci con il fiato sospeso in attesa di conoscere gli eventi delle prossime due stagioni già confermate (e non è detto che siano le ultime): gli episodi sbarcati stanotte su RaiPlay si chiudono infatti con un cliffhanger che apre a diverse possibilità.

Cominciamo dalla svolta più attesa, vale a dire quella che potrebbe condurre ad un lieto fine la storia tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo: i due sembrano finalmente essere in grado di mettersi alle spalle il passato, convolando a nozze e aderendo a un programma per la protezione dei testimoni. Quando la madre di Rose le mostra un video in cui Edoardo esce dalla camera di Don Salvatore, però, tutto cambia.

Rosa ha bisogno di vendicare la morte di suo padre e, di conseguenza, lascia Carmine all'altare per inseguire il suo destino ancora vestita da sposa; contemporaneamente Edoardo lascia Teresa per tornare da sua moglie Carmela, che a questo punto mantiene la sua promessa di svelargli il nascondiglio dei soldi dei Ricci, situato nella tomba della famiglia di Rosa al cimitero di Poggioreale.

A recarsi al cimitero sono dunque allo stesso tempo Edoardo, Cucciolo e Micciarella, tutti mossi dal desiderio di impadronirsi del tesoro dei Ricci, e la stessa Rosa in cerca di vendetta: a calarsi nella cripta è però il personaggio di Matteo Paolillo, al quale però qualcuno sottrae la scala prima di colpirlo con una vanga. Chi sarà stato? Lo scopriremo solo nella prossima stagione! Qui, intanto, trovate la nostra recensione dei primi episodi di Mare Fuori 4.