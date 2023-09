Come finisce Ragnarok 3? Spiegazione del finale della serie Netflix

Diventata negli ultimi anni un piccolo fenomeno globale per Netflix, Ragnarok si è conclusa ufficialmente con la sua terza e ultima stagione approdata sulla piattaforma digitale lo scorso 24 agosto sorprendendo tutti i fan con un colpo di scena che ha rimesso la storia in discussione. Cerchiamo di analizzare cosa è successo nell'epico finale.

Nella terza stagione di Ragnarok, Magne ha trascorso la maggior parte del tempo a combattere sia contro gli industriali corrotti Jutul che contro suo fratello Laurits. All'inizio del finale della serie, Magne era riuscito a mediare una tregua con gli Jutul ed era tornato a una vita relativamente normale. Magne si è alienato il suo interesse amoroso, Signy, con i suoi tentativi di sconfiggere gli Jutul, ma ha superato gli esami ed è riuscito a diplomarsi nonostante il caos soprannaturale che regnava nella sua vita al di fuori della scuola.

Poi, il controverso finale ha colpito gli spettatori con un colpo di scena che era in qualche modo prevedibile ma anche del tutto inaspettato. Sappiamo che non ci sarà un Ragnarok 4.

Ragnarok si è concluso con Magne alla sua laurea quando è inizia la madre di tutte le battaglie soprannaturali. Jens è stato colpito da Hod con arco e freccia e Laurits ha inviato un trio di giganti a combattere gli dei, mentre la folla di adolescenti e genitori guardava impassibile. Il finale ha poi rivelato un enorme colpo di scena che ha ricontestualizzato l'intera storia precedente: era tutto nella testa di Magne. I telespettatori avevano previsto questa possibilità fin dalla prima stagione, ma il modo in cui si è conclusa la serie è stato comunque divisivo.

Magne vedeva Hod giocare con arco e frecce durante la sua laurea. La cosa era già strana, visto che Hod era il bambino che si era beccato una freccia in faccia durante una battaglia precedente. Tuttavia, le cose hanno preso una piega surreale quando Magne ha osservato con orrore Hod colpire Jens con la sua freccia, ma nessuno intorno a lui aveva reagito all'incidente. Mentre Magne immaginava l'enorme battaglia che ne sarebbe seguita tra dei e giganti, è diventato chiaro che tutti gli eventi soprannaturali di Ragnarok stavano avendo luogo solo nella sua testa.

Se Magne ha sempre immaginato di essere la reincarnazione di Thor, è ragionevole per gli spettatori supporre che nessuno degli eventi di Ragnarok sia mai accaduto. Tuttavia, il finale della terza stagione di Ragnarok ha chiarito che la vita di Magne al liceo era reale e che anche gli atti di sabotaggio che ha commesso per impedire agli Jutul di inquinare la sua città natale non erano immaginari. Questo è diventato chiaro durante la scena del finale della terza stagione in cui Laurits si preparava a trasferirsi. Mentre Laurits e Jens impacchettano le loro cose, Magne ripensa ai fumetti di Thor della sua infanzia, ormai dimenticati da tempo.