Come finisce Riverdale? Spiegazione del finale della serie

Lili Reinhart non era pronta a dire addio a Riverdale, e lo stesso vale per noi spettatori: la serie TV andata in onda dal gennaio 2017 è terminata. Alla luce dell'ultimo episodio, ripercorriamo insieme come si conclude l'iconica saga in sette stagioni.

Nel corso della centotrentaseiesima puntata (dopo che Archie e tutti i compagni sono tornati liceali attraverso i poteri di Tabitha, così da cambiare il corso della storia per salvare Riverdale), insorge un problema: Tabitha non può spostare le persone nel futuro, e queste ultime, di conseguenza, sono cotrette a continuare a vivere nel 1955. In molti le chiedono di cancellare i propri ricordi traumatici; eppure, Betty e Jughead scelgono sorprendentemente di conservarli.

Torniamo quindi al 2023, dove Berry, ormai ottantaseienne, è l'unica rimasta in vita del gruppo di amici. Inizia a perdere la memoria, se non fosse per l'aiuto di Angel Jughead: grazie ai suoi poteri, infatti, rivede i vecchi amici e la famiglia quando erano ancora giovani e (rullo di tamburi) la risoluzione di un annoso traingolo amoroso, perché Betty, Jughead, Archie e Veronica decidono di frequentarsi contemporaneamente.

Purtroppo, però, il periodo post-laurea cambia drasticamente le carte in tavola. Archie si trasferisce in California e diventa un operaio edile (oltre che poeta dilettante), si sposa e ha dei figli; Veronica lavora in uno studio cinematografico e vince due Oscar; Jughead è redattore capo di Jughead's Madhouse e rimane single; Cooper auto-pubblica un libro che diventa un best-seller mondiale.

Torniamo infine al 2023, quando la nipote di Betty che porta l'anziana a vedere Riverdale per l'ultima volta. Dopo aver detto addio alla cittadina, Betty muore pacificamente sul sedile posteriore dell'auto. Ma la fine di un capitolo, spesso, coincide con l'inizio di uno più grande: mentre giunge nel tanto agognato aldilà, si ritrova da Pop insieme a tutti i suoi amici defunti. La serie lascia intendere che potrà divertirsi all'infinito con tutte le amiche delle scuole superiori.

Se il nostro riassunto non è riuscito a farvi scendere più di una lacrimuccia sulla guancia, allora lo farà sicuramente il commovente ricordo di Luke Perry in onore di Riverdale.