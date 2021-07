Come finisce la serie di Desperate Housewives? Il riassunto dell'epilogo

Desperate Housewives è una serie tv ideata da Marc Cherry e trasmessa dal 2004 al 2012. Ambientata nel quartiere fittizio di Wisteria Lane, nella città immaginaria di Fairview, la serie tratta delle vite di sei casalinghe che combattono le loro battaglie domestiche in mezzo ad alcuni misteri che rappresentano la cittadina.

Nel ventitreesimo episodio dell’ottava stagione, Julie, Gabby e Susan aiutano Renee con l’imminente complesso matrimonio. Durante il tragitto verso la cerimonia in limousine, a Julie si rompono le acque che inevitabilmente sporcano l’abito della sposa. Le amiche casalinghe prendono, quindi, la decisione di andare allo store di Gabby per trovare un nuovo vestito a Renee. Il bambino, però, non può più aspettare e allora Susan si mette al volante dell'auto e porta l'amica in ospedale.

Al matrimonio di Renee e Ben, Lynette celebra la loro unione in un discorso molto toccante rivolto anche a Tom implicitamente. A questo punto il ragazzo si rende conto dei suoi veri sentimenti nei confronti di Lynette e decide di accettare il trasferimento a New York dove la ragazza ha ricevuto una proposta di lavoro come dirigente. Contemporaneamente anche Bree e Trip comprendono che sono fatti per stare insieme.

Desperate Housewives termina con una sequenza sfalsata di scene che mostrano Renee e Ben mentre ballano al loro matrimonio, Julie che dà alla luce il suo bambino e Lynette e Tom che si baciano sulla pista da ballo del matrimonio. Alla nascita di una nuova vita si contrappone la morte di un’altra perché purtroppo Karen muore. Non lo vengono a sapere subito perché all'improvviso durante il banchetto matrimoniale, Porter irrompe in sala per annunciare la nascita del bambino di Julie e tutti si precipitano in ospedale.

Nella scena successiva, le casalinghe si trovano tutte insieme a giocare un’ultima partita di poker, prima che ognuna proceda per la sua strada. La voce fuoricampo di Mary Alice annuncia che le amiche sono ufficialmente separate, ma che un giorno si ritroveranno. In realtà, finora, non si sono mai rincontrate.

Susan è la prima ad abbandonare il quartiere di Wisteria Lane, ma non prima di aver venduto la sua casa ad una nuova donna. Poco dopo tocca a Tom e Julie lasciare il quartiere per recarsi a New York e a Gaby e Carlos che, invece, vanno in California. Bree e Trip, dopo il matrimonio, partiranno alla volta di Louisville dove Bree diventerà presidente di un partito repubblicano.

Recentemente il cast di Desperate Housewives è stata al centro di una raccolta fondi per il Coronavirus. A questa iniziativa ha preso parte anche il cast di The Big Bang Theory, Young Sheldon, Taxi, This Is Us, Frasier e The Unbreakable Kimmy Smith, per cui si è unito Daniel Radliffe per un eepisodio speciale.