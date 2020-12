Come finisce la serie di Dexter? Il riassunto aspettando il revival

Dexter tornerà sui nostri schermi con un revival inaspettato di 10 episodi che potrebbero correggere o rimettere in discussione un finale che è stato accolto con sgomento dalla maggior parte dei fan.

La serie si è conclusa nel 2012 dopo 8 stagioni e vedeva protagonista Dexter Morgan (Michael C. Hall), un serial killer che lavorava all'interno del dipartimento di polizia scientifica di Miami.

Mentre negli anni ci siamo appassionati alle sue vicende e a quelle di sua sorella Debra (Jennifer Carpenter) il finale si è rivelato straordinariamente deludente.

Deb infatti viene colpita da un proiettile e operata d’urgenza, a causa di un coagulo avrà un ictus e sarà proprio suo fratello Dexter a staccare la spina che la teneva in vita. Fatto ciò, Dexter lascia cadere il corpo di sua sorella nell'oceano nel bel mezzo di un uragano.

A questo punto, nemmeno suo figlio Harrison lo trattiene a Miami, Dexter finge la sua morte e abbandona suo figlio per diventare un taglialegna in Oregon. Questo finale ha stupito molti fan dato il ben noto processo di pensiero pragmatico e logico del protagonista.



I fan del serial killer ora non vedono l'ora di vedere il revival che secondo gli ultimi aggiornamenti dati dallo showrunner sarà una grande opportunità per scrivere un nuovo finale dello show.



Leggi tutto quello che sappiamo sul revival di Dexter e scopri i luoghi dello show, dove si trova la casa di Dexter e le varie location in attesa del suo ritorno.