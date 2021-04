Come finisce la serie tv Chuck? Spiegazione del finale dello show

Era il 29 luglio 2012 quando in Italia andava in onda l’episodio finale della serie televisiva Chuck, intitolato Chuck vs. L’addio. In questa puntata, l’agente della CIA Sarah Waker, entra di nascosto nell’aereo di Nicholas Quinn, l’ex agente della CIA corrotto, alla ricerca delle tre chiavi mancanti per ottenere l’Intersect originale.

Per chi non si ricordasse cosa fosse, l'Intersect era il supercomputer neurale contenente l’intero database governativo che era contenuto nella testa del protagonista. Sarah, però, viene scoperta e per salvarsi si getta dall’aereo con il paracadute. Chuck, nel frattempo, ha intenzione di riconquistare Sarah, dato che aveva perso la memoria di tutto ciò che era accaduto nella sua vita, ma non sa dove trovarla. Improvvisamente quest'ultima torna al Buy More per chiedere l’aiuto di Chuck per eliminare Quinn e i due partono insieme partono per la missione.

Nel corso dell'inseguimento, Quinn aspetta di incontrare una delle tre figure che possiede le chiave dell'Intersect, ma osserviamo anche dei momenti romantici tra Sarah e Chuck che, in Germania, rivivono quello che hanno già vissuto 5 anni prima: si ritrovano infatti prima in un locale messicano che ricorda loro il locale del primo appuntamento, poi ad un ballo in abito elegante e poi al Winerlicious ed è proprio qui che Quinn si impossessa della seconda chiave: la prima l’aveva ottenuta infatti sull’aereo da un ex-agente della Fulcrum, perché Chuck non aveva avuto il coraggio di sparargli.

La terza chiave è in possesso del Generale Beckman e Quinn piazza una bomba sotto la sua sedia durante un concerto. Il meccanismo è molto classico, ma pericoloso: se il generale si dovesse alzare o se la musica dovesse finire la bomba esplode. Chuck e Sarah partono all'inseguimento di Quinn sul tetto del teatro e qui intervengono anche i Jeffster. I due protagonisti riescono ad acciuffare Quinn che ha con sé gli occhiali dell’Intersect che avrebbero potuto ridare la memoria a Sarah ricreando la sua vecchia identità. Sarah, però, spara al nemico e Chuck rinuncia a recuperare gli occhiali perdendo per sempre la possibilità di recuperare la vecchia vita con Sarah. Per poter salvare tutti, inoltre, decide di scaricare l’Intersect 3.0 e in questo modo disinnesca la bomba sotto la sedia del Generale Beckman grazie al virus Demova.

Al termine della missione, Chuck e Sarah tornano a casa e scoprono che Morgan e Alex vanno a convivere insieme mentre Ellie e Devon si trasferiscono a Chicago insieme alla piccola Clara. Casey invece decide di partire alla ricerca della sua vecchia fiamma Gertrude Verbanski, e Sarah dopo aver capito di provare qualcosa per Chuck gli chiede del tempo per riflettere. La serie si chiude con la visione di Chuck e Sarah che si rincontrano nella stessa spiaggia dove si sono visti nella prima puntata. Il protagonista dichiara il suo amore per la collega e le dice anche che le resterà per sempre accanto. I due alla fine si baciano e sono pronti per stare nuovamente insieme.

Vi ricordate del finale della serie? In ogni caso, se foste ancora tristi per l'assenza di nuove stagioni di Chuck, Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.