Come finisce la serie di Walker, Texas Ranger? Riscopriamo come si è conclusa

Cordell Walker è un Texas Ranger conosciuto per la tua tenacia, testardaggine e generosità. Insieme al suo fedele amico Jimmy Trivette e con i giovani rangers Sidney Cooke e Francis Gage, si batte per combattere la droga, bande giovanili, pazzi maniaci e criminali spietati.

Il finale del telefilm andò in onda in Italia il 6 marzo 2003 con il titolo di Scontro finale 1 e 2. Questa divisione in due puntate serviva per raccontare un'importante trama che vedeva il ritorno del primo criminale sconfitto da Walker nel primo episodio della serie andato in onda ben 9 anni prima.

Stiamo parlando di Emil Lavocat che nella prima stagione prendeva il nome di Orson Wade. Nella nona e ultima stagione della celebre serie, Lavocat vuole rimettere in piedi la sua banda di rapinatori dopo che, in passato, aveva finto la sua morte. Adesso ha anche il piacere di vendicarsi di coloro che lo arrestarono e pertanto riesce ad uccidere il vecchio C.D. Parker, ex ranger amico di Walker, avvelenandolo e facendo passare il tutto come se fosse stata una morte per cause naturale.

Come se non bastasse, Lavocat cerca di fare il colpaccio assaltando la prigione. Nel frattempo Walker e Alex attendono una bambina, ma la gravidanza si complica e per peggiorare le cose Emil uccide un altro ranger e svela a Walker di aver assassinato, qualche tempo prima, il suo amico C.D. Parker.

Walker e Trivette iniziano ad indagare, ma quest'ultimo è proprio il prossimo bersaglio di Emil tanto che gli uomini del criminale gli piazzano una bomba nell'auto. Il ranger si salva per miracolo e viene portato in ospedale dove vi è anche Alex che è costretta a partorire d'urgenza.

Walker, quindi, riprende la caccia al nemico, ma Emil riesce ad uccidere altra gente. Insieme a Cooke e Gage, finalmente, il protagonista riesce a trovare la base del criminale e qui inizia la classica scazzottata che ha reso celebre la serie. Inaspettatamente, però, Walker innesca una bomba a mano presente nella cintura di Emil e si fa saltare in aria insieme al nemico.

Tutti lo credono morto, ma la scena successiva mostrano Walker e Alex insieme alla figlia Angela Walker. La serie finisce con un fermoimmagine che ipotizza un arrivederci, ma che finora ha visto solo serie spin-off.

