Come finisce la settima stagione di Rick and Morty? Spiegazione del finale

La notte scorsa è andato in onda il decimo e ultimo episodio della Stagione 7 di Rick and Morty che ha concluso quella che è stata un'annata condizionata dal cambio dei doppiatori di Rick e Morty e dalle polemiche riguardanti l'allontanamento di Justin Roiland dalla produzione. Vediamo quindi cosa è accaduto durante le battute finali dello show.

In attesa di sapere come si evolverà la storia di Rick and Morty 7 e 8, vediamo cosa è successo nell'episodio conclusivo andato in onda la scorsa notte.

Nell'episodio finale non c'è stata alcuna introduzione e si riprende direttamente con Rick e Morty in un "carnevale della paura". Qui incontrano un uomo (Liev Schreiber) che afferma di provenire dalla Terra, dove conosce il luogo più spaventoso dell'universo. L'uomo guida Rick e Morty verso un Denny's, che il duo inizialmente considera uno scherzo da quattro soldi. Ma quando ordinano la colazione, scoprono un buco nel bagno che permette loro di incontrare la loro più grande paura, di cui il buco si nutre in cambio.

Morty salta nel buco, dove gli accadono una serie di cose inquietanti. Rick si butta e salva Morty e i due escono dal buco, dopo aver vinto le loro paure. Tuttavia, quando tornano a casa e un altro Rick attraversa un portale con Diane dal giorno della sua morte, si rendono conto di essere ancora intrappolati nel buco. Rick crede che la paura di Morty sia quella che lui non abbia più bisogno di Morty e Morty pensa che la paura di Rick sia quella di lasciare andare Diane.

Mentre Diane sta raggiungendo la famiglia, Rick la informa che lei non è reale (e che solo lui e Morty lo sono) e i due litigano. Il giorno seguente, però, Rick invita Diane allo zoo con la famiglia, dando il via a una serie di eventi in cui i due si riappacificano e realizzano nuovamente il loro amore reciproco.

Con il passare del tempo, Rick inizia a sembrare malato e Morty si rende conto che il buco si sta nutrendo di lui. Inizia a credere che la sua paura sia quella di vedere Rick morire. Torna al Denny's, dove il ragazzo del luna park gli rivela che la vera paura di Rick è la paura della felicità e che il buco intende uccidere Rick.

Morty torna a casa e mangia un ragno davanti a Jerry, che lo disprezza. Questo fa sì che Morty si renda conto che la sua paura non viene accettata, così si mette in una serie di situazioni sempre più imbarazzanti in modo che il buco rivolga la sua attenzione a lui invece che a Rick.

Morty si rende conto che tutta questa storia riguardava lui e che Rick non lo ha mai seguito nel buco. La sua paura era in realtà affidarsi a Rick, e che questi non si preoccupava di lui. Il buco libera Morty, questa volta per davvero.

Quando esce, Morty dice a Rick di non entrare nel buco, dicendogli che lì dentro sono successe delle cose sconvolgenti con Diane. Rick torna indietro come se stesse per saltare nel buco, ma invece si limita a mettere la foto di Morty sul muro delle persone che hanno sconfitto le loro paure attraverso il buco.

In una scena post-credits, Mr. Poopybutthole, rompendo la quarta parete, riflette su come la stagione sia stata una corsa folle e sui temi esplorati in questa stagione. Mostra di aver rubato una delle pistole del portale di Rick e di averla usata per infiltrarsi in un'altra vita e riprendersi la sua famiglia, ma la moglie lo guarda con sospetto.