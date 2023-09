Come finisce Sex Education? Spiegazione del finale della serie Netflix

La quarta stagione di Sex Education ha decretato il finale di una delle serie per teenager più intriganti e irriverenti degli ultimi anni. Facciamo, a malincuore, il punto della situazione per capire come si sono risolti tutti gli archi narrativi dei vari personaggi di uno show che avremmo voluto vedere continuare e di cui sentiremo la mancanza.

Dopo aver stilato una personale classifica dei migliori personaggi di Sex Education, torniamo a parlare della serie Netflix per capire come sono finite le storie raccontate.

Partiamo dal destino di Eric, che si ritroverà alle prese la sua nuova vocazione religiosa e con la possibilità di sistemare il suo rapporto con l’amico Otis. Anche Adam, dal canto suo, ha trovato lavoro in una fattoria ed è riuscito a ricucire il suo rapporto con Michael, che a sua volta ha ritrovato l’amore e ha accettato la sua passione per la cucina.

Per quanto riguarda Aimee e Isaac il duo ha finito per unirsi in una relazione fondata sull’arte, mentre Ruby è riuscita a perdonare O e a capire che la sua autostima non possa dipendere da Otis.

Jean ha deciso di cercare aiuto per la sua depressione e si è rimessa in gioco grazie al programma radiofonico.

Passiamo quindi alla questione principale: Otis e Maeve vivranno per sempre felici e contenti? Pare di no: dopo il tumultuoso arco narrativo che ha riguardato Maeve nel suo viaggio negli Stati Uniti, la ragazza è riuscita a rimettersi finalmente in piedi per poi porre fine alla sua relazione con Otis.

Otis dal canto suo ha dimostrato nel corso dell'ultima stagione quanto abbia bisogno di crescere stando da solo.

Un finale pieno di cambiamenti e di maturazione, dunque, per dei personaggi che si preparano a passare dal mondo dell’adolescenza a quello dell’età adulta.

Non ci resta che sperare in un qualche spin off dello show e lasciarvi con la recensione di Sex Education 4.