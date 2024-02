Come finisce la prima stagione di Hazbin Hotel? Il finale della serie Amazon spiegato

In maniera forse inaspettata, Hazbin Hotel è riuscita a conquistare proprio tutti: la serie animata che ha fatto il suo esordio il mese scorso su Prime Video ha goduto di un successo praticamente immediato e probabilmente superiore alle aspettative della piattaforma stessa, che proprio lo scorso venerdì ce ne ha finalmente mostrato il finale.

L'ultimo episodio della prima stagione di Hazbin Hotel è un susseguirsi di azione, momenti commoventi e canzoni memorabili: il tema è ovviamente la venuta degli angeli guidati da Adamo per l'annuale giorno dello sterminio, con il destino dell'hotel che dà il titolo alla serie che sembra ormai segnato, per quanto la povera Charlie non voglia rassegnarsi alla cosa.

La nostra Stella del Mattino, dopo essersi goduta un momento romantico con Vaggie, si trova quindi nel bel mezzo della battaglia: a sacrificarsi per (provare a) sconfiggere Adamo è infine sir Pentious, che prima di lanciarsi all'attacco dichiara però il suo amore a Cherri Bomb. Il tentativo del povero Pentious fallisce, con Adamo che a quel punto arriva a scontrarsi proprio con Charlie.

La principessa dell'Inferno sembra dover avere la peggio, ma a salvarla arriva proprio suo padre in persona: quest'ultimo sconfigge Adamo, che però fa in tempo a distruggere l'hotel prima di venir pugnalato alla schiena da Niffty. A questo punto gli angeli si ritirano, annullando il giorno dello sterminio: l'hotel viene distrutto e il buon sir Pentious può ascendere al Paradiso grazie alle sue buone azioni.

Occhio, però: alla radio c'è Alastor che rivela il suo vero piano, ovvero cercare di sfuggire al patto che limita i suoi poteri per poi sottomettere il mondo; allo stesso tempo Lute, ora a capo degli esorcisti, incontra Lilith e le impone di scendere all'Inferno per sconfiggere sua figlia Charlie, altrimenti non potrà rimanere in Paradiso. Cosa ne dite? Questo finale vi ha soddisfatto? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Hazbin Hotel.