Come finisce la storia tra Livia e Montalbano? L'epilogo dell'ultimo episodio

La svolta inaspettata dell’ultimo episodio di Il Commissario Montalbano, intitolato Il Metodo Catalanotti ha diviso i fan della storica fiction di Rai1. Basato sull’omonimo romanzo scritto dal compianto Andrea Camilleri e pubblicato da Sellerio nel 2018, il finale del prodotto di maggior successo di Rai Fiction ha sollevato un polverone.

Nell’episodio il commissario, interpretato da Luca Zingaretti, ha risolto un’altra intricata indagine di omicidio che vedeva coinvolto un usuraio di Vigàta. Lungo il cammino che lo ha portato a mettere insieme i pezzi del puzzle però ha fatto conoscenza di una giovane e affascinante collega che gli ha rubato il cuore.



Montalbano non solo ha lasciato la sua storica compagna Livia, ma lo ha fatto per telefono. Un modo non troppo carino per mettere fine alla loro relazione, anche se è sempre stata una relazione a distanza. Il pubblico ovviamente si è diviso: alcuni si sono schierati dalla parte del Commissario, altri non hanno accettato questo finale.



Montalbano ha lasciato Livia per una collega di nome Antonia Nicoletti, interpretata da Greta Scarano, che gli ha stravolto completamente la vita facendogli tornare a provare sensazioni ed emozioni ormai sopite. Livia è sempre stata una presenza-assenza data la natura della loro relazione e la distanza, inoltre c’erano già stati alcuni tradimenti in precedenza perciò alcuni hanno accolto questa svolta passionale con entusiasmo mentre altri ne sono rimasti terribilmente delusi.

Il metodo Catalanotti è un episodio che appassiona e divide e mette probabilmente fine alle avventure del Commissario più amato della televisione italiana, un personaggio complesso e dalle mille sfaccettature che ha saputo sorprendere fino alla fine.

