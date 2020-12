Come finisce la storia tra Ross e Rachel? Il commovente epilogo della comedy, riviviamolo

Ross Geller e Rachel Green, rispettivamente David Schwimmer e Jennifer Aniston sono stati una delle coppie più intriganti, ma nello stesso problematiche dell'intera sitcom. Si sono voluti bene, poi amati, poi odiati e poi nuovamente amati, ma come si concluse la loro storia?

Vi abbiamo già parlato di come terminava Friends con un articolo apposito sul triste finale della decennale serie televisiva e in quel caso vi avevamo già aperto la parentesi della coppia Ross e Rachel. A tal proposito vi abbiamo anche parlato di come si concludeva la carriera lavorativa del personaggio interpretato dalla Aniston, ma oggi vogliamo soffermarci ancora di più proprio sulla celebre coppia televisiva.

Alla fine della settima stagione, durante il matrimonio di Monica e Chandler, si scopre che Rachel è incinta. Nell'ottava stagione scopriamo che la bambina è di Ross. I due avevano fatto l'amore un mese prima delle nozze degli amici. Quando giunge il momento del parto, i due vorrebbero ricominciare la loro storia ma Rachel aveva accettato la proposta di matrimonio di Joey.

In realtà si tratta di un equivoco perché Joey si era semplicemente inginocchiato per raccogliere quello che era l'anello che Ross voleva dare a Rachel. Così ancora una volta i due non si rimettono insieme. Fra la fine della nona e l'inizio della decima stagione, Rachel vive una cotta per Joey che si era innamorato di lei nell'ottava stagione. I due stanno insieme per una settimana, ma non riescono ad andare oltre perché si sentono in colpa nei confronti di Ross.

Nelle ultima puntate in assoluto Rachel decide di partire per Parigi per lavoro. Ross realizza che la ama ancora, trascorrono un'ultima notte insieme, ma lei è sempre decisa a partire. Ross la raggiunge all'aeroporto, le dichiara il suo amore, ma lei sale ugualmente sull'aereo. Giunto a casa, Ross è distrutto, ma non sa che Rachel era scesa dal velivolo per andare da lui dopo essersi resa conto a sua volta di amarlo. I due si baciano e promettono di non lasciarsi più. In seguito in "Joey", lo spin-off di Friends, Joey fa capire che i due si sono sposati.

