Come finisce la storia di Sabrina? Il commovente finale con Nick della serie Netflix

La quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina ha portato a conclusione uno show che, con il tempo, è progressivamente migliorato per arrivare al suo meglio proprio nelle battute finali: ciò ha fatto infuriare i fan, che avrebbero voluto vedere almeno un quinto ciclo di episodi che, forse, avrebbe dotato di un finale migliore la serie.

Vi abbiamo già parlato di quella che è la timeline ufficiale de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ma oggi vogliamo parlarvi proprio di com'è finita la storia di Sabrina Spellman, interpretata da Kiernan Shipka. Vi avvisiamo che faremo spoiler sulla quarta parte della serie, quindi se non ne avete ancora completato la visione, vi invitiamo a farlo prima di tornare qui.

Un sacrificio necessario

La terribile minaccia del Vuoto, il più terribile degli Orrori di Eldritch, è stato il motore principale del quarto ciclo di episodi del prodotto Netflix. Dopo aver eliminato Sabrina Stella del Mattino (il doppione di Sabrina incaricato di essere Regina degli Inferi), la situazione è sempre più difficile, e per riuscire a salvare l'umanità, Sabrina deve compiere una scelta: sacrificarsi per permettere ai suoi amici di rinchiudere il Vuoto e tutti gli altri orrori nel Vaso di Pandora, o vedere distrutto il mondo intero. La ragazza, quindi, decide di portare avanti il suo piano, che ha successo, ma che si conclude con la morte della Spellman. Nessuna delle due Sabrina è sopravvissuta nel finale dello show.

Un lieto fine?

La serie si conclude celebrando il coraggio di Sabrina: dopo un funerale alle due ragazze morte, viene eretta una statua di colei che ha salvato il mondo al centro dell'Accademia delle Arti Occulte. Rivediamo Sabrina, che è finita in Paradiso per il sacrificio compiuto, ma non è sola: insieme a lei, scopriamo che infatti c'è anche Nicholas Scratch (Gavin Leatherwood), morto annegato nel Mare della Tristezza, preferendo dunque il suicidio a una vita senza Sabrina. Da ora in poi, i due potranno stare insieme, avendo raggiunto la pace, per sempre. Se sia definibile un lieto fine o meno, la decisione spetta solamente agli spettatori.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della quarta e ultima parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ora è il vostro turno: vi è piaciuto come si è conclusa la serie Le Terrificanti Avventure di Sabrina? Preferivate un destino migliore per Sabrina Spellman e per Sabrina Stella del Mattino? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!