Come finisce la storia di Una mamma per amica? Ricordiamo l'epilogo della serie

Per sette stagioni e un revival abbiamo seguito le avventure delle Gilmore Girls e degli abitanti di Stars Hollow, ma vi ricordate come finisce Una mamma per amica?

L’ultima puntata della settima stagione ci lascia un quadro felice, Rory si è laureata a Yale e ha rifiutato la proposta di matrimonio di Logan. Ha ricevuto anche un’importante offerta di lavoro: seguire la campagna di Barack Obama per un giornale. Per lei che vuole fare la giornalista, è un’occasione d’oro! E non c’è tempo per i saluti, deve partire immediatamente.

Ma Luke intanto organizza una festa a sorpresa per Rory nella pizza di Stars Hollow con tutti gli abitanti della cittadina che omaggiano la piccola Gilmore per la sua laurea.

Lorelai e Luke si riconciliano proprio in quel finale e tutti i pezzi vanno al loro posto.

La serie creata da da Amy Sherman-Palladino ha ottenuto un revival nel 2016, quando sono trascorsi quasi dieci anni ormai tra l'ultima stagione di Una mamma per amica e il revival e le nostre Gilmore sono in momenti diversi della loro vita.



Il revival offre alcune informazioni su ciò che le Gilmore hanno fatto da quando Rory ha lasciato la città. La piccola di casa ha 32 anni e non ha un lavoro, pare che i suoi sogni di scrittrice e giornalista si siano infranti. Non ha nemmeno una relazione sentimentale stabile e corre ancora tra le braccia di Logan che è però fidanzato con un’altra donna, e Jess che sembra ancora innamorato di lei.



Luke e Lorelai vivono insieme e non sono ancora sposati, Sookie St.James (Melissa McCarthy), amica di lunga data e socia in affari di Lorelai, non lavora più al Dragonfly Inn. Richard, il nonno di Rory, è morto e la nonna Emily deve affrontare il lutto.



Il revival si conclude il 5 novembre 2016, giorno del matrimonio di Luke e Lorelai che hanno avuto il loro lieto fine. Rory invece, seduta accanto alla madre sulle scale dell’iconico gazebo al centro della piazza di Stars Hollow svela a Lorelai di essere incinta.



Questo revival ci lascia con una domanda: chi è il padre? Non lo sappiamo, ognuno di noi può solo fare il tifo per il suo preferito: Logan o Jess. Oppure Paul, un altro ragazzo con cui Rory ha avuto una relazione.

Ciò che sappiamo è che la storia di Lorelai si ripete con Rory che dovrà crescere suo figlio, forse, da sola.



Amy Sherman-Palladino ha spiegato perché la serie non tornerà ma se Una mamma per amica vi manca, ecco 10 serie da guardare se avete amato Lorelai e Rory.



Che cosa ne pensate del finale di Una mamma per amica? Fatecelo sapere nei commenti!