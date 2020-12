Come finisce Supernatural? Spiegazione di un finale che fa ancora male

La serie Supernatural è giunta a conclusione la stagione 15 che al momento ha debuttato solo negli Stati Uniti. Ma come finisce, quindi, Supernatural? Attenzione, ovviamente l'articolo contiene spoiler, ma anche il riassunto e la spiegazione del ventesimo episodio.

Il 19 novembre è andato in onda negli Stati Uniti l‘episodio finale di Supernatural. Questa ha inizio di mattina con momenti di quotidianità come la colazione, il jogging, la sistemazione dei letti, lavare i panni e pulire le pistole (chi non pulisce le pistole di prima mattina?!).

I due fratelli, allora, iniziano a chiacchierare e a pensare a Castiel e Jack che spererebbero fossero anche loro lì a vivere quei momenti. Basta poco per imbattersi in uno strano caso: degli uomini con delle maschere a forma di teschio hanno rapito un padre, strappato la lingua alla madre e preso i loro figli.

In questa dolce mattinata, gli agenti Kripke e Singer arrivano sulla scena del crimine e riconoscono i disegni dei sospettati dal diario di John. Dean e Sam riescono, quindi, a trovare i malintenzionati e sparano a uno di loro con un proiettile cosparso di sangue di cadavere. Questo gli serve per rendersi conto che si tratta di vampiri, che ammettono candidamente di essere alla ricerca di bambini per fare scorta dato che sono passati diversi anni dall'ultima volta e ora sono a corto. Dopo aver decapitato il gruppo, Dean riconoscere la leader: si tratta di Jenny.

Durante lo scontro, un vampire spinge Dean che si ferisce gravemente alla schiena con un palo. Questo lo blocca e gli impedisce di muoversi e nonostante l'aiuto di Sam, la ferita si rivela essere troppo grave. Durante un momento incredibilmente toccante, Dean confessa che la notte che è andato a Stanford per prendere Sam, è stato fuori dal suo dormitorio per ore, perché non immaginava cosa Sam avrebbe potuto dirgli. Dean era spaventato perché pensava che lo avrebbe cacciato e non sapeva cosa fare della sua vita se con lui non ci fosse stato Sam. Alla fine Dean muore.

Dean quindi arriva in Paradiso dove viene accolto da Bobby che gli spiega che Jack nel frattempo ha sistemato alcuni problemi con Dio. Dean è sorpreso da tutto ciò, ma Bobby gli rivela che è anche merito di Castiel se lui può essere in Paradiso. Sam decide di organizzare un funerale in tema cacciatore, come aveva promesso al fratello.

Attraverso un salto temporale, scopriamo che Sam riesce ad avere un figlio che decide di chiamarlo Dean. Una versione anziana di Sam toglie un telo dall’Impala e entra e durante un cambio di inquadratura scopriamo che il figlio di Sam ha un simbolo contro la possessione.

Questo salto temporale, in realtà, mostra anche la morte di Sam il quale sale in Paradiso e trova Dean mentre guida Baby su un ponte. Esce dall'auto e quando percepisce qualcosa alle sue spalle sorride ed esclama: “Hey, Sammy“. Sì, suo fratello è insieme a lui adesso e i due si abbracciano.

