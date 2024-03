Come finisce The Brothers Sun? Il finale dell'ennesima serie cancellata da Netflix

Niente da fare, anche con The Brothers Sun Netflix non ha avuto alcuna pietà: la serie con Michelle Yeoh, nonostante delle recensioni tutto sommato più che positive da parte degli spettatori, non è riuscita ad ottenere il rinnovo per una seconda stagione, per cui dovremo accontentarci del primo season finale come conclusione effettiva dello show.

Cerchiamo, a questo punto, di fare un po' di ordine dopo la cancellazione che ha fatto infuriare gli utenti Netflix: cosa succede durante il finale di The Brothers Sun? Si parte con le solite "incomprensioni" di famiglia: Big Sun non è disposto a perdonare il tradimento di Charles, e ordina a Bruce di far uccidere il fratello.

Proprio Big Sun, però, finisce vittima di un complotto di Frank Ma per farlo finire in carcere: il boss viene ferito, ma viene portato in ospedale dove riceve la visita di Eileen, che gli comunica il modo in cui è intenzionata a punirlo. La nostra segnala infatti Big Sun come diabetico sulla sua cartella, in modo da far credere agli infermieri che abbia bisogno di insulina: la sua sorte, insomma è segnata.

A questo punto Eileen, che precedentemente ha ucciso Xing per proteggere Charles, fa sapere a Bruce di essere intenzionata a tornare a Taiwan per gestire la loro "azienda di famiglia": il personaggio di Michelle Yeoh, prima di partire, decide però di regalare una panetteria al figlio "dissidente" Charles... Che però decide di partire con lei, disposto a tutto pur di non abbandonarla! Quale sarà, a questo punto, il destino dei Sun? Purtroppo non lo sapremo mai! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di The Brothers Sun.

