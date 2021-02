Come finisce The Mandalorian? Tutte le ipotesi su dove ci porterà la serie

C'è grande attesa per la terza stagione di The Mandalorian. Dopo lo splendido finale del secondo ciclo di episodi dello show, infatti, i fan non vedono l'ora di scoprire il futuro delle avventure del nostro amato Mando, interpretato da Pedro Pascal, nel momento sicuramente migliore di tutta la sua carriera. Cosa dobbiamo aspettarci da ora in poi?

Abbiamo già visto insieme quale potrebbe essere il destino di due importanti armi in The Mandalorian, tuttavia, sono in molti a chiedersi che direzioni potrebbe prendere la serie, e come il suo finale si congiungerà con la saga di Star Wars. Cerchiamo quindi oggi di fare alcune ipotesi. Avvisiamo, prima di iniziare, che faremo spoiler sulla seconda stagione di The Mandalorian, quindi se non avete ancora visto il secondo arco narrativo dello show, vi invitiamo a non continuare con la lettura e a tornare in un secondo momento.

Quali saranno i futuri sviluppi di trama di The Mandalorian?

Dopo l'ottavo episodio della seconda stagione della serie, dal titolo Capitolo 16: Il salvataggio, abbiamo visto l'incredibile arrivo di Luke Skywalker, che decide di prendere con sé Grogu per addestrarlo alle vie della Forza. Certi che lo Skywalker tornerà almeno un'altra volta, e che non sia stato utilizzato per un'apparizione unica, è comunque lecito pensare che Grogu potrebbe - almeno per un po' di tempo - scomparire dallo show, lasciando Mando da solo a continuare le sue avventure, e presumibilmente a incontrarsi/scontrarsi con Boba Fett, che sicuramente sarà uno dei punti di trama più rilevanti dei prossimi episodi.

Come potrebbe finire la serie The Mandalorian?

Fermo restando che, al momento, è davvero difficile immaginare quale potrebbe essere la conclusione di tutta la serie (anche perché non sappiamo quante stagioni in totale avrà), un'idea suggestiva potrebbe essere quella di collegare più o meno direttamente il prodotto incentrato sul Mandaloriano con la saga sequel iniziata con Episodio VII. Come? Mostrando, nel suo ultimo atto, il massacro a opera di Ben Solo, o meglio Kylo Ren (interpretato nei film della saga da Adam Driver) dei Jedi apprendisti dell'Accademia Jedi, con la distruzione del Tempio Jedi, e magari mettendo in luce quale sia stato il destino di Grogu dopo quel terribile evento. O, quantomeno, si potrebbe assistere all'inizio dell'addestramento del figlio di Han Solo (Harrison Ford) da parte di Luke Skywalker (Mark Hamill), che pone le basi per il drammatico futuro della saga. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su come sia nato Grogu di The Mandalorian, vogliamo sapere la vostra: come credete andranno avanti gli eventi di The Mandalorian? Quale sarà il suo finale? Si connetterà ai film della saga di Star Wars? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!