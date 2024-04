Come finisce The Walking Dead: The Ones Who Live, qual è l'epilogo di Rick?

Mentre ci interroghiamo sul perché gli spin-off di The Walking Dead tardino ad arrivare in Italia, la prima stagione della serie dedicata a Rick e Michonne è giunta al suo epilogo. Che cosa è accaduto nel sesto (ed ultimo) episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live? Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Nel corso della serie, Rick e Michonne hanno dovuto fare i conti con la CRM: non un gioco da ragazzi, portato a termine grazie alle strategie di sopravvivenza e alle intuizioni dei due protagonisti. La puntata, intitolata The Last Time, vede Rick impegnato ad avere un confronto con il generale Beale, e Michonne intenta ad intrufolarsi nello studio di Jadis dove recupera e distrugge il dossier compilato da quest’ultima. Poco dopo, il personaggio interpretato da Danai Gurira apprende, inorridita, l’intenzione di evacuare soltanto una piccola parte dei bambini di Portland, sacrificando tutti gli altri. Nel frattempo, Beale rivela a Rick che l’umanità ha a disposizione soltanto 14 anni prima di essere definitivamente spazzata via. Il militare spiega così il piano della CRM: distruggere Portland per diventare poi la forza più potente del pianeta.

Un’eventualità inconcepibile per Rick, che infatti uccide Beale prima di ricongiungersi a Michonne. Dopo uno scontro decisivo con Thorne, i due riescono a spazzare via la CRM servendosi della stessa arma destinata inizialmente alla città di Portland. La coppia sopravvive, mentre le terribili intenzioni di Beale diventano finalmente di dominio pubblico, consentendo al governo civile di prendere il sopravvento e di riformare la CRM. Danai Gurira aveva parlato della centralità della storia d’amore in The Walking Dead: The Ones Who Live e, infatti, la serie si conclude proprio su una nota sentimentale: Rick e Michonne tornano ad Alexandria, mentre Judith ed R.J. li accolgono in lacrime. Si assiste, finalmente, al tanto atteso incontro tra Rick e suo figlio, che può finalmente chiamarlo “papà”. Dopo tante peripezie, Rick e Michonne ce l’hanno fatta: i membri della famiglia Grimes sono finalmente insieme, più uniti che mai.

Streghe-La Serie Comp.-St.1-8 (Box 48 Dv) è uno dei più venduti oggi su