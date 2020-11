Come finisce The Witcher? Ecco come si conclude la saga di Andrzej Sapkowski

Continuano i lavori sulle nuove puntate di The Witcher 2, in attesa di scoprire qualche dettaglio sulla seconda stagione della celebre serie prodotta da Netflix, scopriamo come si è conclusa la saga di Geralt di Rivia nei libri di Andrzej Sapkowski.

Composta da otto romanzi, l'opera dello scrittore polacco ci ha introdotto all'originale mondo di The Witcher, nel quale sono presenti mostri e figure magiche, insieme ai celebri cacciatori che vagano per il Continente accettando vari lavori nelle corti dei re e nei villaggi più disparati. Nel corso dei libri impariamo a conoscere i personaggi di Ciri, Yennefer e gli altri amici e alleati di Geralt. È Ciri uno dei protagonisti più importanti, a causa della sua discendenza e dei suoi poteri. In particolare nell'ultimo romanzo della saga, intitolato "La Signora del Lago", possiamo assistere all'incontro tra Ciri e il suo vero padre, l'imperatore nilfgaardiano, che costringe Geralt ad acconsentire alle sue richieste: portare con sé Ciri nella capitale dell'impero. Le lacrime della figlia faranno però cambiare idea a Duny che sceglierà di lasciarla insieme a Geralt e Yennefer.

Negli ultimi capitoli assistiamo alle vicende di Rivia, quando Geralt, per proteggere dei suoi amici nani da un pogrom viene ferito gravemente. Yennefer prova inutilmente a curarlo con la magia, fino a svenire a causa dei suoi sforzi. Quando tutto sembra perduto, l'unicorno che già una volta aveva salvato la vita a Ciri accorre in suo aiuto, consigliandole di portare i corpi dei due amanti su una barca appena comparsa. La saga si conclude con Geralt e Yennefer che vivono insieme in una misteriosa isola, mentre troviamo Ciri raccontare queste vicende al cavaliere Galahad, che decide di invitarla alla corte di Camelot.

Per concludere, ecco una curiosità sul protagonista di The Witcher.