Come sarà il futuro di Jo Wilson in Grey's Anatomy senza Alex?

Dopo l'uscita di scena di Justin Chambers dal cast di Grey's Anatomy, che ha suscitato anche le esilaranti reazioni dei fan, anche per la dottoressa Jo Wilson (Camilla Luddington) è tempo di guardare al futuro, da vivere senza il suo Alex Karev.

Ora che Jo ha scoperto che suo marito ha dei figli con la sua vecchia fiamma Izzie Stevens e che entrambi stanno divorziando, avrà bisogno di un po' di tempo per elaborare il lutto. La sua vita è stata completamente stravolta, ma prima o poi il momento di crisi passerà e la dottoressa sarà pronta per una nuova storia d'amore.

Considerato che molti personaggi maschili di Grey's Anatomy sono già impegnati, ecco quali potrebbero essere i possibili "pretendenti" di Jo. Uno di questi potrebbe essere il dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti). DeLuca e Jo hanno già avuto un momento di connessione nel finale della stagione 12, equivocato da Alex (Andrew stava solo mettendo a letto una Jo molto ubriaca). a letto, come un gentiluomo.) Ora che la storia con Meredith (Ellen Pompeo) è finita, però, la situazione potrebbe cambiare.

Il dottor Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack), nuovo capo della chirurgia ortopedica, è arrivato nella scorsa stagione della serie, diventando presto un buon amico e un confidente di Jo Wilson. In questo momento la sua relazione con Amelia (Caterina Scorsone), il cui nascituro potrebbe non essere figlio suo, sembra seriamente a rischio.

Un altro "candidato" potrebbe essere Cormac Hayes (Richard Flood), oppure, più semplicemente, una new entry. La showrunner Krista Vernoff potrebbe infatti decidere di introdurre qualche altro personaggio, capace di far dimenticare Alex a Jo. Intanto, a questo proposito, sono pronti a debuttare in Grey's Anatomy due nuovi attori.