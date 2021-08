Come giocherà il PSG di Messi? La formazione stellare della squadra francese

Con il passaggio di Lionel Messi al PSG ormai dato per fatto, al punto che il calciatore è già in viaggio verso la capitale francese, in molti si interrogano sulla formazione titolare del team. I francesi infatti hanno portato a termine un calciomercato stellare, con l'obiettivo di vincere la Champions.

Se si vuole ipotizzare una formazione del PSG 2021-22, in porta non può che esserci il nostro connazionale Gianluigi Donnarumma, già premiato come miglior calciatore di Euro 2020 con la nazionale di Roberto Mancini.

Come terzino destro dovrebbe toccare ad Achraf Hakimi, rilevato dall'Inter per 70 milioni di Euro e già decisivo nella prima vittoria fuori casa del PSG con un gran gol.

Ad agire da difensori centrali ci dovrebbero invece essere Sergio Ramos (messo sotto contratto a parametro zero dopo una carriera passata al RealMadrid) e Marquinhos, sebbene si parli del possibile ingaggio di Koulibaly dal Napoli.

A completare il pacchetto difensivo, invece, ci dovrebbe essere Juan Bernat come terzino sinistro, o Kurzawa.

A centrocampo come mezzala destra invece potrebbe agire Georginio Wijnaldum, altra new entry che il PSG ha soffiato al Barcellona. Come registra invece sembra essere confermato Leandro Paredes, mentre nel ruolo di mezzala sinistra dovrebbe esserci Marco Verratti che è stato uno dei primi acquisti del PSG degli sceicchi.

In attacco i dubbi sono tanti: il tandem offensivo titolare probabilmente sarà composto da Neymar, Messi e Mbappè, ma in panchina ci sono campioni come Mauro Icardi e Angel Di Maria che scalpitano.