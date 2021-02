Come guardare serie TV gratis senza abbonamento? Ecco le piattaforme per voi

L’intrattenimento moderno non si trova più solo sui semplici canali televisivi, nascono ormai sempre più nuove piattaforme di streaming in cui guardare le vostre serie preferite e oggi vogliamo parlarvi di quelle per cui non serve sottoscrivere un abbonamento per usufruirne.

Tra i maggiori servizi di streaming ci vengono subito in mente Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video ma è richiesto un costo di abbonamento mensile o annuale. Ecco dove vedere le vostre serie, film e programmi preferiti gratuitamente:

RaiPlay

Per usufruire del servizio basta accedere con Facebook, Twitter o Google e potrete avere a disposizione tutto il catalogo RaiPlay composto di film, serie tv e fiction prodotte dalla Rai oltre che avere la possibilità di guardare i vostri programmi tv preferiti in diretta. L’app RaiPlay per smartphone e tablet è compatibile con Android e iOS.

MediasetPlay

Come RaiPlay, anche su MediasetPlay è possibile guardare i canali Mediaset in diretta e accedere ad un catalogo ricco di serie tv e fiction semplicemente registrandosi al sito con e-mail e password o accedendo con Facebook o Google.

Vvvvid

Vvvvid è una tv online riconosciuta, legale e gratuita, a cui potete registrarvi inserendo e-mail e password ed accedere csì ad un vasto catalogo di serie tv e anime. L’app Vvvvid tv è disponibile sia per dispositivi Apple che Andorid.

Date un'occhiata al nostro approfondimento su quali film vedere su RaiPlay e scoprite lo show Tanto non uscivo lo stesso dei The Jackal su RaiPlay.