Ecco come I Simpson rubarono una canzone a La Bella e La Bestia

Scrivere una canzone per uno show non è mai facile, tanto più se bisogna mantenere le aspettative di un pubblico esigente come quello de I Simpson, abituato a sequenze taglienti, scorrette e dissacranti. Lo sceneggiatore Mike Scully l'ha fatto ormai 25 anni fa riscuotendo anche grande successo, come sicuramente tutti ricorderete.

Erano i tempi della sesta stagione della celebre serie animata, quando nell'episodio Two Dozen and One Greyhounds Mr. Burns ci deliziò con una meravigliosa performance sulle note di See My Vest, riproposizione in chiave simpsoniana della famosa Be My Guest (tradotta in Stia Con Noi nella versione italiana) del Classico Disney La Bella e La Bestia.

A raccontare la genesi del pezzo è ora lo stesso Mike Scully: "Non avevo mai scritto una canzone per uno show prima di allora, quindi fu davvero terrificante. Non sapevo nulla su come si scrivere una canzone. Quindi mi presi la libertà di rubare una canzone da un film Disney".

"All'epoca io e Julie facevamo vedere un sacco di volte ai bambini La Bella e La Bestia. Praticamente rubai la musica a Be Our Guest. Dopo aver pensato See My Vest e aver imparato la musica fu molto più facile continuare a scrivere un testo che c'entrasse con quella musica" ha poi concluso lo sceneggiatore.

