Ecco come sono state infuocate le spade dei Dothraki in Game of Thrones

La battaglia di Winterfell è stata uno dei momenti più discussi della stagione conclusiva di Game of Thrones. Sull'episodio c'erano per forza di cose aspettative altissime, che non per tutti gli spettatori sono state poi mantenute.

Ricordiamo tutti le interminabili polemiche per la frettolosa conclusione della storyline degli Estranei, così come quelle riguardanti la fotografia eccessivamente scura che non permise a molti fan di godere al meglio delle scene di battaglia più concitate.

Innegabile però è che dietro The Long Night ci sia stato un massiccio lavoro di VFX, tra spade infuocate, draghi, non morti e così via. Proprio sulle spade dei Dothraki avvolte dalle fiamme si è espresso il supervisore VFX di Game of Thrones, che ha spiegato la tecnica utilizzata per ottenere quell'effetto.

"Weta (la compagnia che si occupa degli effetti speciali in GoT) ha un sacco di esperienza nell'utilizzo di Massive (un potentissimo software di animazione digitale) per scene che prevedano situazioni complesse e affollate, utilizzando il motion capture per riprodurre le espressioni degli attori e alcune nozioni veterinarie per rendere realistico il movimento dei cavalli. Per i Dothraki e le loro cavalcature abbiamo creato una ripresa interamente in CGI che andasse a fondersi con la parte live action lungo tutta l'estensione della folla. Per il fuoco, abbiamo fatto sollevare in un'onda gli arakh grazie sempre a Massive e al nostro team di VFX. Quando poi le luci, in lontananza, cominciavano a spegnersi abbiamo continuato la simulazione in Massive anche se potevate vedere soltanto quelle, cosicché il movimento e la caduta dei cavalli sembrassero reali. Potete vedere le luci apparire e scomparire quando i cavalieri vengono disarcionati" ha raccontato Martin Hill.

Game of Thrones, intanto, sta per arrivare finalmente in un'edizione home video che comprenda tutte le serie. Martin, invece, si è detto dubbioso sulla possibilità di replicare il successo di GoT con gli spin-off.