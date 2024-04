Come farà James Gunn a fare Peacemaker 2 e Superman allo stesso tempo? Risponde il regista

Dopo aver svelato il logo di Superman al CinemaCon, James Gunn ha annunciato che sarà alla regia di un nuovo progetto in contemporanea al film dell’uomo d’acciaio, sorprendendo i fan.

Gunn ha annunciato che stanno per iniziare i lavori per la seconda stagione di Peacemaker, e il regista dirigerà alcuni episodi. La notizia ha effettivamente shockato i fan, dato che il cineasta si ritrova nel bel mezzo delle riprese di Superman. Gunn ha chiarito la situazione sul social Threads, come già fa da parecchi mesi:

“Ho solo pochi giorni nei fine settimana per [Peacemaker] - gli altri registi inizieranno presto. Sarò io a dirigere alcuni degli episodi (oggi sono alla regia). Ma ci sono altri tre grandi registi che si uniranno a me per la stagione. Cerchiamo di finire in un tempo ragionevole. La maggior parte dei set dura di più", ha spiegato Gunn dopo aver detto che una giornata tipica è di 10 ore e mezza. "Ma solo alcune sono ore di riprese: c'è la preparazione all'inizio della giornata e un po' di tempo per la chiusura".

Superman uscirà nelle sale l'11 luglio 2025. David Corenswet interpreta l'Uomo d'Acciaio, Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, Nicholas Hoult sarà il villain Lex Luthor. Se desiderate approfondire, questa è la nostra lista composta da 5 attori DC che vorremmo rivedere nell'universo DC di James Gunn.

