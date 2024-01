Come sta Jeremy Renner? L'attore parla un anno dopo il tragico incidente

L’incidente che ha visto coinvolto Jeremy Renner ha tenuto sulle spine i fan del piccolo e del grande schermo. A un anno esatto dalla sfiorata tragedia, l’attore è tornato a parlare dell’avvenimento, di come la sua vita sia stata in qualche modo stravolta dal fatto e della sua reazione durante uno degli anni più complicati della propria vita.

Dopo aver riportato della visita di Jeremy Renner all’ospedale in cui gli è stata salvata la vita, torniamo a parlare dei risvolti dell’incidente che ha visto protagonista la star del Marvel Cinematic Universe per condividere le sue parole durante CNN New Year’s Eve Live.

Queste le parole di Renner a proposito dell’anno che ha appena passato: “Penso che sia solo una fortuna aver avuto così tante cose per cui vivere. Ho una famiglia enorme. Ho una figlia di 10 anni. Avrei rovinato e incasinato la vita di molte persone se fossi morto, quindi ho molte cose per cui stare meglio. Sono anche piuttosto testardo, sapete? Per me la guarigione era una strada a senso unico nella mia mente e la mia guarigione è diventata un sollievo per me, perché sapevo di poter dare sollievo alla mia famiglia, a mia figlia e a tutti coloro che ne erano stati colpiti, come il mio povero nipote che era lì con me. Gli ho regalato immagini che non potrà dimenticare, ma so che la mia guarigione sarà una guarigione per lui, e visto tutto questo, non ho più pensato ai miei disturbi fisici, al mio dolore o alla mia angoscia. Avevo così tante cose per cui lottare, quindi l’unica strada per la guarigione era un atteggiamento mentale che consistesse nel guarire, e non c’era altra opzione che quella. Lavoro ancora duramente ogni giorno, e ringrazio Dio di avere molto per cui lottare, e di non poter essere più fortunato di condividere la mia vita con la profondità dell’amore della mia famiglia”.

Una vera e propria dichiarazione d’intenti e di affetto, da parte dell’attore, che, in questo senso, non può che essere d’esempio per chi sia chiamato ad affrontare situazioni simili. In attesa di poter vedere l’interprete di nuovo in azione in nuovi lavori, vi lasciamo alla notizia del primo ruolo per Jeremy Renner dopo l’incidente.