Come sta Jeremy Renner? 'La mia miglior medicina è stata la voglia di farcela'

Negli anni l'MCU si è arricchito di tanti nuovi personaggi che hanno contribuito a popolare il suo variegato universo, sia al cinema che sul piccolo schermo. Tra i tanti volti noti però, è di certo impossibile dimenticare quello di Jeremy Renner. Il noto interprete di Occhio di Falco ha sicuramente un posto d'onore nel cuore di molti appassionati.

Ad oggi quindi, dopo diverso tempo da quando Jeremy Renner ha avuto un incidente, per il quale ha seriamente rischiato di abbandonare per sempre non solo il suo posto all'interno dell'universo cinematografico Marvel, ma proprio la sua carriera da attore, siamo sicuramente contenti di sapere nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Tramite il suo profilo ufficiale di instagram infatti, la star ha fatto sapere qualcosa di più ai suoi fan: "Dal 14 gennaio ho fatto qualsiasi tipo di terapia", scrive nel post pubblico.

"Ogni giorno, per innumerevoli ore ho fatto iniezioni di peptidi, flebo, cellule staminali, immersioni a freddo e l'elenco potrebbe continuare ancora. Ma ciò che mi ha aiutato davvero è la mia mente, la mia volontà di essere ancora qui per recuperare e tornare in forma. Sento che non posso sprecare la mia vita quando mi è stata risparmiata. Grazie a tutti voi che mi avete dato la forza di resistere".

Voi che ne dite? Noi non vediamo l'ora che il nostro amato Jeremy Renner torni in azione! Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di Hawkeye.