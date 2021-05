Come mai la Juventus si chiama così? Viaggio alle origini del club

Da molti odiata, da tanti tifata, la Juventus è da sempre la squadra più chiacchierata d'Italia, nonchè quella che ha vinto più Scudetti. Quest'anno è stata scalzata dall'Inter che è riuscita ad interrompere un regno che durava da 9 anni, ma perchè la Juventus si chiama così?

Nata a Torino nel 1897 da un'iniziativa di un gruppo di studenti del Liceo Classico Massimo D'Azeglio, la Juventus ha dominato per larghi tratti la stracittadina piemontese.

Il gruppo di ragazzi che decise di fondare la squadra, non potè optare per "Torino FC", dal momento che nel 1887 i granata avevano già dato il via a quella che sarebbe poi diventata una gloriosa storia sfociata nella leggenda del Grande Torino.

Le opzioni per il nome della squadra erano diverse: i fondatori proposero di chiamare la società "Via Fort", dal nome in cui erano soliti riunirsi. Altri invece volevano optare per "Massimo D'Azeglio", in onore del loro liceo, ma alla fine si scelse per "Juventus" che in latino significa "gioventù". Questo riferimento è da legare alla giovane età dei soci, e si mixava anche con gli studi classici che portavano avanti nel liceo.

Solo successivamente la società fu comprata dalla famiglia Agnelli ed oggi è controllata da Exor, la holding di John Elkann.