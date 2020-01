Ecco come Lauren Hissrich ha convinto Netflix a produrre The Witcher

Lauren Hissrich, la sceneggiatrice principale di The Witcher, è molto attiva nel rispondere ai fan su Reddit, e proprio sul celebre sito ha pubblicato le immagini del documento che ha mostrato ai vertici di Netflix, che ha convinto questi ultimi a dare il via libera alla produzione di The Witcher.

"Ero seduta in una sala conferenze di Netflix e gli ho mostrato quello che alla fine sarebbe diventato il pilot di The Witcher. Ci ho pensato per mesi per capire quale fosse il modo migliore di raccontare le storie di Geralt, Yen e Ciri, e poi ho avuto un'idea controversa: raccontarle su tre timeline separate durante la prima stagione. Era il 29 Novembre 2017, allego il documento che avevo scritto". ha detto la sceneggiatrice su Reddit, prima di postare effettivamente le immagini del foglio (potete vederle sul topic di Reddit, al quale vi rimandiamo).

Hissrich ha continuato: "Alcune cose sono cambiate. Ad esempio, dopo aver cercato in tutto il mondo una Ciri dodicenne, ci siamo resi conto che molte delle sue scene sarebbero state in notturna, e filmare di notte è severamente vietato per i minori, e così l'abbiamo resa più grande. Anche Yenefer era nel pilot, prima che mi rendessi conto di aver scritto un film e non uno show di un'ora. Il cambio principale è che all'inizio volevo tenere segreto il fatto che fosse Ciri quella con cui Geralt fosse destinato, almeno per un paio di episodi. Avevamo girato così anche il pilot! Ma poi abbiamo deciso che c'era già abbastanza mistero, e non avevamo bisogno di aggiungerne altro. Alla fine è stata una decisione giusta".

La sceneggiatrice però ci tiene a far capire che le idee erano chiare fin dal principio: "Molto però non è cambiato. Il cuore dello show è rimasto lo stesso. È interessante guardare indietro e vedere che volevamo così tanto far intersecare le storie di Geralt, Yennefer e Ciri e che alla fine ci siamo riusciti".

Che ne pensate delle sue parole? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di The Witcher. Sul nostro sito trovate anche le differenze tra serie TV e libri di The Witcher.