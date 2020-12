Come è 'morto' Michael in Prison Break? La spiegazione

Prison Break ci ha abituato ad alcune resurrezioni importanti, e quella di Michael Scofield interpretato da Wentworth Miller resta una delle più memorabili dopo essere apparentemente morto nel finale della quarta stagione.

La premiere della quinta stagione iniziava con la voce di Miller, che dice "Sono morto sette anni fa", prima che Lincoln scopra che suo fratello potrebbe essere ancora vivo e bloccato in una prigione dello Yemen.



Michael Scofield ha trascorso le prime tre stagioni di Prison Break in ottima salute ma è nella quarta stagione che scopriamo che Michael stava morendo a causa di un tumore al cervello che richiedeva un intervento chirurgico immediato.



Michael si rifiuta di sottoporsi all'intervento, poiché è troppo impegnato a occuparsi della Compagnia. Nonostante la sua determinazione alla fine crolla, e la Compagnia lo rapisce e lo porta nella loro struttura iniettandogli un misterioso siero nel cervello.



Ma è solo in The Final Break, che Michael incontra la sua (presunta) fine. In questa serie, è Sara che finisce in prigione, e Michael deve escogitare un piano per farla uscire.

Michael si intrufola nella prigione e guida Sara vero la libertà ma alla fine del tunnel sotterraneo c’è una porta chiusa a chiave e i due rimangono intrappolati all’interno, l’unico modo per uscire è creare uno sbalzo di tensione che lo ucciderà. Michael sapeva di questo piccolo particolare e si sacrifica per Sara e suo figlio.



Nel finale, Sara riceve un DVD da Michael, che dice che sarebbe morto comunque, poiché la Compagnia non lo ha effettivamente curato, ha solo ritardato la sua morte.



Nella quinta stagione scopriamo quindi che Michael non è morto e che quell’impulso di corrente non era stato abbastanza per ucciderlo, il governo, la Compagnia (o entrambi) scambiano la sua libertà con le vite di Sara e Lincoln, e la sua collaborazione.



